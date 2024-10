Os aperitivos mais saudáveis para comer durante a noite

Já se sabe que comer à meia-noite não é o ideal. Contudo, por vezes depois do jantar temos desejos alimentares aos quais é difícil de resistir. Infelizmente, muitas vezes acabamos por ceder à 'junk food' devido ao cansaço, sendo esta uma escolha ainda pior devido à hora do dia em que é ingerida.



De forma a facilitar-lhe a vida, preparamos uma galeria com os snacks mais saudáveis para consumir à volta da meia-noite.