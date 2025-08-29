Facebook Instagram

Os candeeiros da casa nova de Bruna Gomes e Bernardo Sousa conquistara-nos

Há 1h e 6min
00:06:55
Big Brother
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
tvi
00:01:42
Big Brother
A paixão está no ar. Catarina Miranda declara-se e canta para Afonso
tvi
00:01:50
Big Brother
Catarina Miranda dá queda aparatosa e Afonso tem ataque de riso
tvi
00:06:20
Dois às 10
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
tvi
Ikea
O acessório de secretária da IKEA que não sabiamos que era essencial na cozinha
Tragédia
Ataque a escola nos EUA: enfermeira que assistia vítimas deparou-se com a própria filha de 12 anos em estado crítico
Exercicio fisico
O exercício de 1 minuto que todas as mulheres deviam fazer diariamente, segundo um professor de educação física
Tragédia
Influencer quebra silêncio depois de filho morrer afogado em casa "assumo a responsabilidade"
Carlao
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
Vuelta
Vuelta: Ayuso vence e João Almeida sobe ao pódio da geral sem perdas para Vingegaard
maisfutebol
Transferências
OFICIAL: Fábio Silva anunciado pelo Borussia Dortmund
maisfutebol
Futebol
Sp. Braga: entorse no tornozelo obriga Dorgeles a parar seis semanas
maisfutebol
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Ranking UEFA
Benfica e Sp. Braga valem grande salto: como está Portugal no ranking UEFA
maisfutebol