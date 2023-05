Os fabulosos looks de Cristina Ferreira nas galas de 'O Triângulo'

Ontem às 13:24

Na última gala do programa ‘O Triângulo’, Cristina Ferreira sofreu um contratempo a apenas cinco minutos de entrar em direto para conduzir mais uma emissão.

“O vestido rebentou, sim. A 5 minutos de entrar no ar, e quando me colocavam o microfone, o fecho do vestido rebentou e tanannn, aberto de alto a baixo 😱”, escreveu a apresentadora na sua conta de Instragam. “Ficou resolvido 30’ antes de começar. Como se nada fosse. É assim a televisão”, partilhou ainda com os seguidores.

Veja o vídeo e percorra a galeria acima para ver os looks de Cristina ao longo das galas do programa.