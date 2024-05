Os hábitos que o levam a ganhar peso

Poderá ser um verdadeiro desafio manter o controlo sobre o seu peso, uma vez que existem diversas formas de vir a ganhar alguns quilos. Poderá estar a ficar mais pesado devido ao aumento da massa muscular, ao aumento dos níveis de água ou apenas porque engordou.



É certo que para atingir e manter um peso saudável é preciso seguir uma dieta equilibrada e praticar exercício físico. Sente que está a fazer tudo de forma correta mas não consegue perder peso, ou pior, acaba por ficar mais pesado? Poderá ser frustrante ganhar peso sem saber o motivo.



Ganhar peso não significa apenas que está a gastar menos calorias do que ingere. Algumas destas coisas poderão ser muito evidentes, no entanto outras poderão ser completamente desconhecidas para grande parte das pessoas. Sabia que as hormonas e o metabolismo também desempenham um importante papel? Na verdade, existem diversos factores que fazem com que ganhe peso.



