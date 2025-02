Os seus fones já não têm o mesmo som? Este acessório resolve o problema em minutos

A ferramenta de limpeza Hagibis é um instrumento 3-em-1 especialmente concebido para a manutenção de fones sem fios como os AirPods. Com uma esponja aveludada, uma escova de alta densidade e uma ponta metálica, este acessório permite alcançar e limpar todos os cantos e orifícios que acumulam sujidade, devolvendo a qualidade de som original aos dispositivos. Múltiplos utilizadores comprovam a eficácia deste produto, relatando que fones com problemas de som voltaram a funcionar perfeitamente após a limpeza. Por apenas 8,12€, este investimento prolonga significativamente a vida útil dos fones, sendo compatível com diversos modelos além dos AirPods.