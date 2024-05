Os três países na Europa onde é mais barato se viver

Não é novidade que o custo de vida em Portugal está elevado e muitas são as pessoas que têm de fazer ginástica financeira para conseguir fazer frente a todas as despesas. É normal que comece a surgir a ideia de procurar novas oportunidades em outros países e há três na Europa onde se consegue viver bem com menos de 1000 euros por mês.

Quer seja para mudar completamente de vida e encontrar um novo trabalho ou simplesmente para conhecer um novo país trabalhando de forma remota, há três países na Europa baratos para se viver e com muitos cantos e recantos para se explorar a nível turístico, partilha a Esquire espanhola. Trata-se da Polónia, Montenegro e Roménia.