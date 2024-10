Os vídeos de TikTok não mentem: este é o truque para descascar castanhas num instante

Chegou aquela altura do ano em que o aroma das castanhas assadas invade as ruas, e com ele, um pequeno utensílio branco que tem surgido em vários vídeos de TikTok e Instagram sobre como preparar castanhas na perfeição. O cortador da Tescoma, com um design em plástico e aço inoxidável, cria um corte em cruz em segundos, encaixando a castanha e exigindo apenas uma pequena pressão para que fique pronta a assar. Este corte em estrela permite que as castanhas abram naturalmente durante a cozedura, facilitando o momento de as descascar e evitando cortes nos dedos ou explosões no forno.

O utensílio está a tornar-se popular graças à sua eficácia e simplicidade. Com mais de 1500 avaliações e uma média de 4,1 estrelas, quem o experimentou confirma a facilidade e a segurança que oferece: “É super prático, nem é preciso esforço” ou “As castanhas ficam prontas para ir ao forno em segundos” são alguns dos comentários partilhados. Seja para juntar a família em torno de castanhas assadas ou para manter a tradição em casa, este cortador é um aliado acessível e bem-vindo para a época das castanhas.