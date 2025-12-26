Facebook
Outlet do Lidl no Seixal: um paraíso de oportunidades
Há 3h e 2min
00:08:33
Dois às 10
Lotaria do Natal - 51ª extração extraordinária 2025
tvi
00:03:59
Secret Story
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»
tvi
00:04:32
Secret Story
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»
tvi
00:01:43
Secret Story
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa
tvi
Destaques IOL
Despedimentos
Foi despedido após 30 anos de trabalho por tirar croissants sem pagar. Empresa acabou condenada
Novidades
Vão voar das prateleiras: encontrámos os casacos de pelo da moda no Aldi por menos de 15 euros
Saude
Dar um passeio não chega: cardiologista revela o segredo para aumentar a longevidade
Roupa velha de bacalhau
Roupa velha de bacalhau: a receita que salva as sobras da consoada
Rússia
Moscovo recomenda a cidadãos russos que evitem viajar para a Alemanha, "a não ser que seja absolutamente necessário"
cnn
Dois às 10
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
tvi
Polónia
"Escudo invisível". Polónia desenvolve sistema capaz de destruir drones em segundos sem causar danos
cnn
Famosos
Inês Castel-Branco: "A violência de chegar a casa sozinha na consoada e ir bater à porta dos vizinhos por não estar a aguentar"
selfie
Signos
Estes são os 5 signos mais beneficiados em 2026 - e há um que pode viver um grande ponto de viragem
Mercado
Alvo do Benfica não joga em Famalicão: «O Sidny não vai viajar»
maisfutebol