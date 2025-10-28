Facebook
Pack x 5 sacos anti-humidade desumidificadores cabide
Há 9 min
00:05:07
Secret Story
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
tvi
00:05:15
Secret Story
Após Dylan expor sentimento por Inês, esta decide: «É melhor afastar-me»
tvi
00:04:03
Secret Story
Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente
tvi
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
Documento de Identificação do Animal de Companhia
Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Treino
O erro mais comum que muitos fazem depois de treinar e que pode estar a impedir bons resultados
Dicas
Este é o método ideal para cozer um ovo e acertar sempre no ponto
Dois às 10
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
tvi
Historias de amor
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
Dois às 10
Depois de matar a mãe, filho da vereadora de Vagos cometeu outro ato macabro ligado à família
tvi
Metropolitano de Lisboa
Têm 16 e 21 anos, ajudavam passageiros no metro de Lisboa a comprar bilhetes, memorizavam os PIN e depois roubavam as carteiras
cnn
Dois às 10
João Reis responde a Catarina Furtado depois de a apresentadora se declarar ao homem que lhe dá a 'volta'
tvi
Lei da nacionalidade
Ter nacionalidade portuguesa implica ter conhecimento de pelo menos estas seis perguntas
cnn