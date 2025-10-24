Facebook
Palacete do Guerreiro - o novo boutique hotel da Serra da Estrela
Há 3h e 36min
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
00:04:32
Dois às 10
Filho de Isabel Figueira e César Peixoto surpreende a mãe
tvi
00:01:29
Secret Story
Sanção em direto: Bruna perde 1000€ e responde à Voz
tvi
00:00:54
Secret Story
Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto
tvi
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Famosos
Após disparar contra Susana Gravato, filho tocou no corpo... e fez duas coisas impressionantes!
selfie
Margarida corceiro
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Famosos
Reviravolta? Interrogatório a filho de Susana Gravato dá origem a nova suspeita
selfie
Vera
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Noélia Pereira
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother