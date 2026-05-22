Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Palácio Fronteira
Há 3h e 12min
Mais Vistos
00:04:28
Dois às 10
Entrevista exclusiva com a mulher que denunciou o casal que abandonou duas crianças em Alcácer do Sal
00:03:09
Dois às 10
Sónia Jesus 'descai-se' sobre a separação de Vitó? Cláudio Ramos reage: “Acabaste de dar um sinal”
00:09:20
Secret Story
Nufla relata um episódio chocante: «Toda ensanguentada (...) caí logo para o lado»
00:04:14
Secret Story
Berros na casa: Afonso Leitão e Catarina em discussão depois de tensão na sala de partidas
Destaques IOL
Viagens
Já há data para reabrir! Fica em Portugal um dos melhores parque aquáticos de montanha do mundo
Deserdar filhos
Pais só podem deserdar filhos nestas três circunstâncias
Praia
Nem só de mar se fazem as praias portuguesas de sonho: já conhece este paraíso?
Deserdar filhos
Pais só podem deserdar filhos nestas três circunstâncias
Mais Lidas
Espanha
A aldeia perto de nós que tem a sua própria muralha da China e águas azul turquesa
Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele
Dois às 10
Foi este detalhe que tramou o casal depois de abandonarem os irmãos franceses na estrada
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benfica
Benfica sai em defesa de António Silva: «Ataques inaceitáveis»
Mundial 2026
Foden e Palmer de fora: os 26 convocados de Inglaterra para o Mundial
Ucrânia
Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Praia
Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho
Máquina de café portátil
Alerta, dependentes de café: esta máquina portátil vai ser a salvação na praia e viagens
Palácio
Este jardim português parece um conto de fadas, mas está sempre fechado. Agora, vamos poder lá entrar
Diversões
Antes de ir à Disneyland e a jardins zoológicos vá a este parque português. Mostramos porquê
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Menopausa
A menopausa pode durar anos. E esta app foi criada para acompanhar as mulheres
Viagens
Já há data para reabrir! Fica em Portugal um dos melhores parque aquáticos de montanha do mundo
Viagens
Tem a maior piscina de ondas do país e reabre já este mês: milhares de portugueses adoram este lugar
Recursos humanos
Gestão de pessoas, liderança e inovação em debate na 1.ª edição da Conferência InovaRH Norte
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Deserdar filhos
Pais só podem deserdar filhos nestas três circunstâncias
Vestidos
Espanhola rendida a este vestido para casamento. E está com mais de 30% de desconto
Ar condicionado barato
Não espere pelo aumento de preços no calor. Aproveite já para comprar este ar condicionado a menos de 50 euros
Viagens
Praias extensas de areia branca e mar calmo: este é o refúgio preferido dos portugueses no verão
Viagens
Esqueça Maiorca ou Punta Umbria: pode chegar de carro a estas ilhas espanholas (2h30 de Portugal)
Burla
PSP alerta para burla Wangiri: “Se devolver esta chamada, pode pagar dezenas de euros"
Praia
Nem só de mar se fazem as praias portuguesas de sonho: já conhece este paraíso?
Dicas
Peritos em limpezas borrifam vinagre à volta da sanita. Explicamos porquê
Recursos humanos
Escassez de talento e transformação digital em destaque na Conferência InovaRH Norte
Aspirador tipo dyson
Até 1 de junho, está a menos de 100 euros o aspirador tipo Dyson que é um fenómeno de vendas
Dicas
Não tem ar condicionado e sofre com o calor? Experimente fazer isto à ventoinha
Mercadona
Já não queremos outra coisa: este spray da Mercadona deixa o forno como novo
Máscara
É a mais vendida: a máscara de colagénio para uma pele luminosa e hidratada
Novidades
Esqueça o guarda-sol tradicional: novidade do Aldi vai ser um sucesso neste verão
Piscina lisboa
Já há data de reabertura para um dos parques aquáticos mais perto de Lisboa
Segurança
GNR alerta para aumento deste tipo de furtos no verão
Ventoinha de tecto
Estes candeeiros acabaram com o pesadelo de ter ventoinhas e ventiladores espalhados pela casa
Saude
Vanessa Martins fez intervenção estética e mostra o resultado. Saiba o que é uma blefaroplastia
Novidades
Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão
Viagens
Águas cristalinas, cascatas e natureza: “é um verdadeiro paraíso escondido” em Portugal
Mercadona
Imparável, Mercadona abre mais uma loja em novembro. E já está a contratar
Plantas
Todas as casas no TikTok têm estas plantas. E estão no Lidl a menos de 6 euros
Feiras
Da roupa à decoração, influencer espanhola diz que esta é a melhor feira em Portugal
Body modelador
Esta peça define a cintura e levanta os glúteos. "Fiquei muito bem com um vestido justo"
Saude
Nutricionista partilha receita de um sumo natural que ajuda a estimular o colagénio e melhorar a pele
Ferias
Este pedaço de terra é um paraíso em Portugal e tem água quente. Barco para lá chegar custa 2 euros
Aspirador
Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço
Vestidos
Vestidos de festa e casamentos: portuguesas rendidas a estas marcas espanholas
Últimas
Famosos
GNR emite comunicado relacionado com as duas crianças abandonadas: "Relação inigualável"
EUA
Substância desconhecida provoca três mortes e intoxica paramédicos no Novo México
Dois às 10
Esqueça as placas de gelo na praia: há uma alternativa mais prática que mantém a comida fresca
Inglaterra
Marco Silva insiste: «Não tive nenhuma conversa direta com o Benfica»
Caos aeroportos
Filas no controlo de fronteiras dos aeroportos são um "problema europeu", garante secretário de Estado
Liga
Samu e a lesão grave que o afasta dos relvados: «Mata-me por dentro»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Ex-polícia e condenado por violência doméstica, quem é o padrasto que abandonou duas crianças em Portugal?
Restaurante Queluz
Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo: PSP encerrou um restaurante em Queluz
Dois às 10
Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»
Multas
Bastará o parecer de um advogado para livrar políticos de multas por pagamentos ilegais
Hilariante: Jessica Athayde faz a depilação a cera a Diogo Amaral e fica tudo gravado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Parlamento
Parlamento rejeita proposta da IL que dava até dois dias de férias extra a dadores de sangue
Carros elétricos
Câmaras térmicas revelam a diferença que quase ninguém vê entre carros elétricos e a combustão
Inglaterra
Guardiola: «Discurso aos jogadores foi um desastre, estava muito nervoso...»
SNS
PJ abre inquérito ao caso dos dados de crianças acedidos indevidamente no SNS
Incrível
Confrontos com adeptos do Nice em Paris provocam 65 detenções
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lembra-se de Sofia Aparicio assim? Ela mudou de visual e está irreconhecível
Governo
Proposta de Lei sobre Tribunal de Contas aprovada na generalidade com abstenção do PS
Donald Trump Jr.
O filho mais velho de Trump vai casar mas o pai deve ser um dos ausentes
UEFA
UEFA bane treinador checo para sempre após este ser acusado de gravar atletas nuas durante 15 anos
Burla
Esquema milionário no Algarve: quatro mulheres acusadas de vender imóveis sem autorização dos donos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Manchester City
"Nada é eterno, e se fosse, eu ficaria aqui": Manchester City anuncia a saída de Pep Guardiola após uma década
Internacional
Dinamarca chama jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting
Renata Reis passa por incrível transformação de visual. O antes e depois vai deixá-lo de queixo caído
Famosos
Qual a pena a que podem ser condenados a mãe e o padrasto das crianças abandonadas?
Made In
Botafogo de Franclim Carvalho bate recordes ofensivos em 2026
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mandado de detenção
Tentava entrar no porto de Aveiro, mas a GNR descobriu que era procurado em Itália
Internacional
VÍDEO: o que disse Bento ao ouvido de Cristiano Ronaldo na festa do título?
Famosos
Mãe que abandonou crianças em Portugal terá deixado outro filho menor sozinho em França!
Ali-Diadié
Ali-Diadié à imagem do Torreense: jovem, agressivo e ambicioso
FC Porto
«Já me contactaram do FC Porto a dizer que têm a medalha guardada para mim»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Escola Infantil A Flor
"Estamos de pés e mãos atados": creche fecha no Porto e deixa pais sem alternativa
Estádio da Luz
Tem bilhete para o concerto do Bad Bunny? Não saia de casa sem ler este guia sobre os dois dias de concerto na capital
Crianças abandonadas
"Brincavam com todos os clientes e ela escrevia numa agenda": mulher que denunciou casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal conta tudo em exclusivo
Aeroporto
Governo "confiante" em resolver filas no aeroporto de Lisboa "a curtíssimo prazo"
Famosos
"Mãe, só de nome! Nenhuma criança esquece quando é deixada para trás", por Paulo Daniel Dias
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Maus Tratos
Acorrentado e sem alimentação: polícia detém mãe que mantinha filho incapacitado em condições degradantes no Brasil
Benfica
Benfica sai em defesa de António Silva: «Ataques inaceitáveis»
Praia
Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho
Internacional
Guardiola dá nome a bancada do estádio do Manchester City
Famosos
Pai dos meninos abandonados já está em Portugal: sabia quando vai poder ver os filhos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Thomas Tuchel
Tuchel explica lista polémica: «Gosto de tomar este tipo de decisões»
Famosos
Pedro Chagas Freitas enaltece homem que encontrou crianças abandonadas: "Uma vénia"
Dois às 10
Foi este detalhe que tramou o casal depois de abandonarem os irmãos franceses na estrada
Made In
VÍDEO: canal brasileiro faz ode emocionante a Cristiano Ronaldo
Donald Trump
Donald Trump admite poder faltar ao casamento do filho mais velho: "Tenho algo chamado Irão"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Bar Académico
Sem dúvidas: MP pede condenação para acusado de matar jovem no Bar Académico em Braga
Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele
Famosos
Novos dados: pai de irmãos franceses tinha visitas limitadas e supervisionadas
Básico
Esquece a t-shirt branca. Há um novo básico para este verão, da Zara à H&M
Ucrânia
Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT