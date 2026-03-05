Facebook
Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Palácio Visconde
Há 2h e 11min
Mais Vistos
00:03:18
Dois às 10
“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita
tvi
00:01:27
Secret Story
«Tu queres canal e comigo não vais ter»: Norberto e Catarina em troca de picardias
tvi
00:01:36
Secret Story
Catarina e Norberto arrasam na festa com dança sensual e flirt sem fim
tvi
00:04:26
Secret Story
Clima aquece durante a festa: concorrentes ao rubro com strip e danças sensuais
tvi
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
cnn
Rúben Nave
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher
Sara
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente
Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Guerra
Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos
cnn
Bombardeiros
Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos
cnn