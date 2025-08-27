Panela elétrica à venda na Amazon

Facebook Instagram

Há 1h e 16min
Mais Vistos
00:03:07
Big Brother
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
tvi
00:06:52
Big Brother
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
tvi
00:06:26
Big Brother
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»
tvi
00:07:28
Big Brother
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Mercado
FC Porto: Taylor é opção apenas se Rodrigo Mora sair... e pelo «valor justo»
maisfutebol
Mercado
Jota Silva: os detalhes da mais recente oferta de empréstimo do Sporting
maisfutebol
Basquetebol
VÍDEO: Portugal faz história e entra a vencer no Europeu de basquetebol
maisfutebol
Famosos
Após vídeo sobre Jéssica Vieira, Diogo Alexandre faz esclarecimento: "O perdão é a forma mais fácil"
selfie
Hospitais
Uma mulher grávida entra nas urgências de um hospital privado, tem um sangramento abundante - mas vai esperar duas horas. No final fará uma pergunta sensível
cnn
Famosos
Cara deformada? Equipa de Kina abre o jogo e faz esclarecimento!
selfie