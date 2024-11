Panela multifuncional Instant Pot Pro está com 50% de desconto

A Instant Pot Pro é uma panela multifuncional que permite preparar uma ampla variedade de pratos, desde guisados suculentos a iogurtes caseiros, com apenas um eletrodoméstico. Com 28 programas personalizáveis, pré-aquecimento rápido e redução de até 70% no tempo de cozedura, essa panela de pressão de 5,7 litros conquistou mais de 3.400 avaliações de 4,7 estrelas na Amazon e está com 50% de desconto durante a Black Friday, tornando-a uma opção prática e eficiente para a sua cozinha.