Pão crocante de azeite recheado com presunto, queijo e alecrim

Há 2h e 21min
Mais Vistos
Gripe inofensiva deixa bebé saudável presa a uma cadeira: «O vírus alojou-se no cérebro»
00:02:40
Dois às 10
Gripe inofensiva deixa bebé saudável presa a uma cadeira: «O vírus alojou-se no cérebro»
João Ricardo “declara-se” a Sara em lágrimas. E a ex-concorrente assiste a tudo
00:04:19
Secret Story
João Ricardo “declara-se” a Sara em lágrimas. E a ex-concorrente assiste a tudo
Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»
00:01:08
Secret Story
Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»
Pedro Capitão arrasa Francisco Monteiro e tem a ver com suposta nova namorada: «Acho ridículo (...) é para alimentar cliques»
00:06:52
V+ Fama
Pedro Capitão arrasa Francisco Monteiro e tem a ver com suposta nova namorada: «Acho ridículo (...) é para alimentar cliques»
Destaques IOL
"Uma gota mata 50 baratas". Esqueça dos sprays: agora toda a gente fala deste gel
Dicas
"Uma gota mata 50 baratas". Esqueça dos sprays: agora toda a gente fala deste gel
Clínica errou e implantou embrião de um casal noutro. Os quatro já se conheceram e chegaram a acordo sobre quem cria a bebé
História
Clínica errou e implantou embrião de um casal noutro. Os quatro já se conheceram e chegaram a acordo sobre quem cria a bebé
Menina de três anos morreu após infestação de piolhos que os pais não trataram. Também sofria com cáries avançadas
Tragédia
Menina de três anos morreu após infestação de piolhos que os pais não trataram. Também sofria com cáries avançadas
GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto
Segurança
GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto
Mais Lidas
«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês
«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês
Menina de três anos morreu após infestação de piolhos que os pais não trataram. Também sofria com cáries avançadas
Tragédia
Menina de três anos morreu após infestação de piolhos que os pais não trataram. Também sofria com cáries avançadas
Muitos portugueses não conhecem o local em Portugal descrito pela National Geographic como "destino idílico"
Muitos portugueses não conhecem o local em Portugal descrito pela National Geographic como "destino idílico"
Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana
Preço dos combustíveis
Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana
OFICIAL: Benfica vende Gustavo Marques em definitivo ao Bragantino
Brasil
OFICIAL: Benfica vende Gustavo Marques em definitivo ao Bragantino
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo