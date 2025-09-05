Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pão de alho e queijo
Há 3h e 46min
Mais Vistos
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:03:15
Big Brother
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»
tvi
00:03:55
Big Brother
Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»
tvi
00:05:59
Big Brother
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»
tvi
Destaques IOL
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Pai da criança alemã de três anos foi encontrado com vida entre os feridos do Elevador da Glória
cnn
FC Porto
FC Porto regressa ao trabalho com Pedro Lima às ordens de Farioli
maisfutebol
Vuelta
Jonas Vingegaard: «Agora vou ter de me focar mais no João Almeida»
maisfutebol
Internacional
OFICIAL: Barcelona rescinde contrato com Oriol Romeu
maisfutebol
Emocionante
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos
Ciclismo
Vuelta: João Almeida vence no mítico Angliru
maisfutebol