Pão recheado com queijo brie e compota

Há 2h e 23min
00:02:37
Secret Story
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
tvi
00:01:07
Secret Story
Segredo revelado: Leandro não perdoa Pedro e Marisa
tvi
00:05:31
Secret Story
Leandro fica de fora do Pequeno Almoço Especial e os concorrentes aproveitam para o rasgar
tvi
00:01:09
Secret Story
«Já revela muito sobre vocês»: Leandro chateia-se com Pedro e Marisa e abandona o quarto
tvi
Saude
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Receitas de Natal
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Dicas
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Lojas
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Dois às 10
Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial
tvi
Odiáxere
Mecânico morto à porta de centro de saúde após confrontar suspeito de furar pneus de carro de médica
Criscilla Anderson
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Historias de amor
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»
Guerra na Ucrânia
Uma "rede de fortalezas": é isto que os EUA querem que a Ucrânia troque pela paz
cnn
Clara Pinto Correia
Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia