Pão
Há 1h e 59min
Mais Vistos
00:02:55
1ª Companhia
Hilariante! Noélia tenta desengasgar Rui Freitas e Comandante deixa todos a rir: «Acabou de falecer»
tvi
00:03:19
Dois às 10
Rodrigo Castelhano aponta o seu favorito a vencedor da “1.ª Companhia”
tvi
00:01:03
1ª Companhia
Só visto! Filipe Delgado dá queda «caricata» durante a aula de escalada
tvi
00:05:25
Dois às 10
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
tvi
Segurança
Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro
Saude
Esta mulher de 70 anos é uma inspiração: tem um físico inacreditável por fazer este desporto todas as semanas
Saude
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
Modelador de cabelo
Dyson, cuidado: o modelador de cabelo que conquistou as redes sociais está no Pingo Doce