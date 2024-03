12 mar, 11:00

O papel de forma é o melhor amigo de qualquer pessoa que goste de fazer sobremesas. Em vez de se untar formas com manteiga e polvilhar com farinha, basta forrar as formas com este material para garantir que bolos, bolachas ou tartes não ficam presas.

Para que fique corretamente na forma, há quem meça, corte e dobre o papel vegetal. Mas a internet ensinou que há uma forma muito mais simples de adaptar o papel a qualquer forma. O segredo é molhá-lo já que a água o torna mais maleável sem o destruir.

Num vídeo no TikTok, a utilizador @bjoyce777 mostra como basta amachucar o papel vegetal, molhá-lo e depois espremer bem para garantir que não vem água atras. Vai ver como fica muito mais maleável e torna-se mais fácil colocá-lo na forma.