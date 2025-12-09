Para quem quer fugir ao verde: a árvore rosa que cabe em qualquer canto

Este artigo pode conter links afiliados*

A árvore de Natal artificial HOMCOM de 1,80 m, disponível na Amazon na cor rosa por cerca de 23 €, está a conquistar quem procura uma decoração festiva e diferente sem ocupar muito espaço, tendo registado mais de 50 vendas no último mês. Com uma classificação média de 4,3 estrelas, este modelo slim de 55 cm de diâmetro possui 390 ramos fáceis de moldar e montar, com a base de plástico a garantir estabilidade. Os clientes elogiam a montagem rápida e a capacidade da árvore de surpreender pelo seu volume e aspeto visual quando comparada com o tamanho da caixa, oferecendo uma alternativa luminosa e moderna ao clássico verde.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.