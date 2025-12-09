Facebook Instagram

Para quem quer fugir ao verde: a árvore rosa que cabe em qualquer canto

Hoje às 10:49

Este artigo pode conter links afiliados*

A árvore de Natal artificial HOMCOM de 1,80 m, disponível na Amazon na cor rosa por cerca de 23 €, está a conquistar quem procura uma decoração festiva e diferente sem ocupar muito espaço, tendo registado mais de 50 vendas no último mês. Com uma classificação média de 4,3 estrelas, este modelo slim de 55 cm de diâmetro possui 390 ramos fáceis de moldar e montar, com a base de plástico a garantir estabilidade. Os clientes elogiam a montagem rápida e a capacidade da árvore de surpreender pelo seu volume e aspeto visual quando comparada com o tamanho da caixa, oferecendo uma alternativa luminosa e moderna ao clássico verde.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:04:08
Secret Story
Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos
tvi
00:04:43
Secret Story
Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...»
tvi
00:04:24
Secret Story
Há uma concorrente que acabou de perder 500 euros da conta
tvi
00:03:09
Secret Story
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
tvi
Destaques IOL
Plantas
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Receitas
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral
Receitas
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer
Dicas
Pessoas organizadas em casa nunca se deitam sem antes fazer estas 7 coisas
Mais Lidas
Pedro
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa
Tragédia
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Dois às 10
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou
tvi
Vitor dumont
Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo
Benfica
«Eu vou ser a pessoa que vai lançar o José Neto»
maisfutebol