Parece um Dyson, mas custa menos de 100€: este ventilador silencioso é o favorito do verão

Com um design semelhante aos modelos Dyson, este ventilador da IcyAir distingue-se pelo aspeto moderno, funcionamento silencioso (35 dB) e funcionalidades úteis como temporizador, controlo remoto, oito velocidades e oscilação de 90°. Sem pás visíveis, é mais seguro para casas com crianças ou animais e adapta-se bem a qualquer divisão, graças ao peso leve e ao visual minimalista. A luz LED apaga-se automaticamente à noite, tornando-o ideal para quartos. Com mais de 90 avaliações positivas e um desconto de 25%, está agora à venda por 91,48€, tornando-se numa alternativa muito mais económica às marcas premium.