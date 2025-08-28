Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Parque de diversões Magikland
Hoje às 14:00
Mais Vistos
00:03:00
Big Brother
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
tvi
00:03:53
Big Brother
Jéssica intromete-se na massagem de Miranda a Afonso e a concorrente ignora-a
tvi
00:03:03
Big Brother
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda
tvi
00:02:29
Big Brother
Miranda sem papas na língua sobre massagem de Jéssica: «Estou desconfortável»
tvi
Destaques IOL
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Bananas
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Tragédia
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Limpezas
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer
Mais Lidas
Liga dos campeoes
Sorteio Champions: Benfica já conhece adversários da fase de liga
maisfutebol
Liga dos Campeões
Sporting e Benfica conhecem adversários para a fase de liga da Champions. Já começou o sorteio
cnn
Made In
Imprensa inglesa abre a porta à saída de Amorim: «Um treinador condenado»
maisfutebol
Liga dos Campeões
Do Bayern ao PSG: os oito adversários do Sporting na Champions
maisfutebol
Benfica
Benfica fecha a contratação de Sudakov
maisfutebol
Kelly Bailey
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"