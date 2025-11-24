Facebook Instagram

Parque dos Sonhos regressa ao Ribatejo em dezembro

Há 4 min

O Parque dos Sonhos de Natal regressa ao Parque Municipal da Chamusca, no Ribatejo, a cerca de 1h20 de Lisboa. Entre 12 e 21 de dezembro, o parque oferece pista de gelo, comboio de Natal, roda-gigante e a casinha do Pai Natal, além de animação de rua, desfiles, espetáculos e personagens natalícias. Os visitantes podem ainda explorar um mercadinho de Natal com produtos locais, enquanto à noite a iluminação transforma o espaço num percurso mágico de luz e cor.

