Parto em casa acaba com morte de mãe e bebé. Pai em estado de choque

Hoje às 10:31
Roupa para homem
As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro
Lidl
Esqueça a IKEA ou Conforama: chegam ao Lidl estas cómodas de óptimo preço e detalhe incrível
Dicas
Engenheiro químico recomenda: faça esta mistura simples com água para ter vidros transparentes e perfeitos
Amazon haul
O que podemos comprar na grande rival da Temu e Shein criada pela Amazon?
Dois às 10
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
tvi
Tragédia
Parto em casa acaba com morte de mãe e bebé. Pai em estado de choque
Dois às 10
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
tvi
Benfica
Eleições: Benfica anuncia listas, data da campanha e confirma apenas voto físico
maisfutebol
Fede Dorcaz
Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show
Resultados Legislativas 2022 em tempo real