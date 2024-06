Passaria neste teste de casamento dos anos 30?

George W. Crane foi um autor, palestrante, educador, psicólogo e médico doutorado. Além disso, fazia terapia de casais e era um casamenteiro profissional na década de 1930. Tudo isto para dizer que era altamente considerado no seu tempo como um especialista em relacionamentos. O seu trabalho acabou por levar à criação de um teste conjugal, destinado a ajudar maridos e esposas a ver como se estavam a sair no casamento e onde precisavam de melhorar.



Naturalmente, como muitas coisas mudaram desde a etiqueta dos anos 30, os padrões para casais eram muito diferentes na época, de maneira quase risível até. Clique para ver uma amostra do seu extenso teste e descobrir como você e o seu parceiro ou parceira se sairiam.