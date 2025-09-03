Facebook Instagram

Pastilha elástica

Há 1 min
Mais Vistos
00:01:26
Big Brother
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
tvi
00:01:04
Big Brother
Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
tvi
00:04:37
Big Brother
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda
tvi
00:02:04
Big Brother
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
tvi
Destaques IOL
Saúde
Chama-se PP405: parece um código, mas é a mais recente esperança para a calvície
Nutrição
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
Perda de peso
"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos
Crime
Influencer de 32 anos, marido e filhos menores encontrados mortos dentro de carro. Crianças tinham 7 e 13 anos
Mais Lidas
Veiculos eletricos
Fui de carro elétrico de férias para o Algarve: conduzi-lo foi confortável, carregá-lo foi um suplício
cnn
Combustível
Falha informática em posto de gasolina põe à venda combustível por 0,13€ o litro 
cnn
Policia militar
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
Dois às 10
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
tvi
Big Brother
Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto
tvi
FC Porto
FC Porto: Diogo Costa tem proposta para renovar... e nenhuma pressa em responder
maisfutebol