Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pavlova
Há 3h e 59min
Mais Vistos
00:04:48
Secret Story
Ariana atira objeto a Liliana e Voz confronta: «Então Ariana?»
00:01:33
Secret Story
Diogo faz pedido inusitado a Eva. A reação da concorrente é surpreendente
00:05:04
Secret Story
Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado
00:07:48
Secret Story
Ana grita com Liliana: «Uma coisa não tem nada a ver com a outra»
Destaques IOL
Café
Beber café em jejum faz-lhe mal? Perguntámos a uma especialista
Hotel
Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir
Praias portuguesas
“idílica”: Revista alemã rendida a duas praias portuguesas. Estão entre as mais bonitas da Europa
Saude
Este hábito pode mudar a forma como lida com o stress, diz especialista
Mais Lidas
Tempo
Chuva intensa e fortes rajadas de vento deixam estes 3 distritos sob aviso
«Estás-te a passar ou quê?»: Diogo sobe o tom a Ariana após mexerico que envolve Eva
Famosos
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: já não há casamento este ano!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»
Vem aí em «Terra Forte»: Ao fim de tantos anos, Maria de Fátima descobre detalhe inesperado sobre a morte da mãe
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Roborock Q7 M5
"Finalmente o robot perfeito": O Roborock que custava 244€ caiu para os 162€ e está a dar que falar
Praias portuguesas
“idílica”: Revista alemã rendida a duas praias portuguesas. Estão entre as mais bonitas da Europa
Saude
Estes sintomas comuns podem indicar falta de magnésio, ferro ou vitamina D
Café
Beber café em jejum faz-lhe mal? Perguntámos a uma especialista
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tragédia
Jovem de 16 anos morre após acidente e salva a vida de um bebé de 5 meses e de um adolescente através de doação de órgãos
Saude
Este hábito pode mudar a forma como lida com o stress, diz especialista
Saude
"Fazem antecipar uma progressão de casos de doença hepática": consumo excessivo de álcool preocupa especialistas
Saude
Este ingrediente que toda a gente tem na cozinha é a 'chave' para melhorar a memória, revela estudo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Doença de Parkinson
Estes 3 sintomas da doença de Parkinson podem aparecer 20 anos antes das limitações motoras
Loja
Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%
Novidades
Desde decoração a bricolage: rival da IKEA tem 'tudo e mais alguma coisa' por preços super baixos
Hotel
Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir
Saude
"Muitos gozam...": Cláudio Ramos partilha um dos segredos para a sua forma física incrível
Xiaomi Smart Band 9 Active
"Incrível relação qualidade-preço": Esta smartband da Xiaomi custa menos de 20€ e a bateria dura quase 3 semanas
IKEA
Descontos imperdíveis na loja segunda mão da IKEA: influencer partilha as melhores oportunidades
Enfarte
Sintomas de um enfarte e de um AVC: quais as diferenças?
Novidades
Loja low cost que faz filas à porta também entrega em casa: todos os produtos custam menos de 2 euros
Mercadona
Mercadona segue imparável e abre hoje nova loja em cidade portuguesa
Segurança
PSP alerta para burla sobre reembolso de IRS: não caia no esquema
Novidades
Vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon: esta loja é de 'perder' a cabeça
Novidades
Esqueça a IKEA: este armazém português tem tudo para a casa
Yumala
TVI Pass está a dar convites para o Yumala, um dos eventos musicais mais aguardados do ano
Burnout
Estes 6 hábitos de trabalho criam mais tempo livre na sua semana do que umas férias
Novidades
Esqueça as tomadas tradicionais: a IKEA resolve o drama dos custos desnecessários de eletricidade
Grelhador elétrico
"Funciona maravilhosamente e tem imensos programas": Este grelhador 10 em 1 vai ser o seu melhor amigo no verão
Drogas
Traz uma sensação de alegria imediata, mas pode provocar lesões graves: os riscos da droga da moda
Saude
Muitas pessoas têm este hábito antes de dormir. Especialistas avisam que é um erro
Receitas
Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita
Emprego
Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego
Novidades
Lidl tem à venda móvel para colocar por baixo do lavatório por menos de 30 euros
Burla
Atenção às notas: autoridades alertam para aumento de falsificações online
Tragédia
Família de nove morre após trágico acidente. Seis eram crianças
Cabelo oleoso
Depois de testar marcas de luxo, este champô de 8€ foi a única solução para a minha raiz oleosa
Emprego
Localidade a 60 km de Portugal oferece benefícios fiscais e apoios à habitação a quem for para lá viver
Aspirador robot LEFANT
De 460€ para 120€: O robot da Lefant que aspira, varre e esfrega por si
Limpezas
Como manter a casa organizada e limpa com técnica japonesa que nasceu em fábrica
Últimas
Benfica
Benfica assume «ajustamentos» se falhar a Champions e esclarece Benfica District
Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem
Príncipe Harry
Príncipe Harry alvo de processo por instituição que fundou
Benfica
«O Benfica não precisa da centralização»
Famosos
Toda a verdade vai ser conhecida: partilhada novidade sobre Marcia Soares e Jéssica Vieira!
Mundial 2026
«Mundial? É uma oportunidade única e dar esse miminho ao Cristiano motiva»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tempestades
"São 100 mil metros cúbicos de madeira tombada": Leiria vai vender árvores caídas em hasta pública e criar memorial
Desconto
Governo mantém valor do desconto no ISP na próxima semana
Famosos
Antes de morrer, menino com cancro escreve carta de despedida e emociona as redes sociais: "Não vou voltar"
Polícia Judiciária
Recém-nascido encontrado morto entre resíduos em empresa de reciclagem em Cascais
Benfica
Gonçalo Ramos e o «caso» Prestianni: «Se aconteceu, acho que é condenável»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PSP
Dois jovens de 16 anos detidos após agressão a homem no Cais do Sodré
Pescador
Paredes de Coura. Pescador lúdico espanhol encontrado morto
Famsosos
"Secret Story" explosivo: alvo de duras críticas, equipa de Ariana toma decisão radical!
Internacional
OFICIAL: Man. City renova com guarda-redes... que ainda não jogou
Acidente
Um morto e 14 feridos em acidente com autocarro turístico
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
AVS
João Henriques: «Queremos ultrapassar os 15 pontos rapidamente»
Famosos
Inês Castel-Branco radiante com novidade: "A guardar este segredo há dois anos!"
IKEA
Cinco mulheres assaltaram IKEA de Matosinhos e... fugiram de Porsche
Internacional
Fonseca critica Endrick e elogia português: «Se tem coragem, todos têm de ter»
Liga
Niakaté: «É difícil para mim parar e deixar o clube neste momento da época»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Casaco
Com o mundo em tensão, estes casacos viram tendência e voam das prateleiras de lojas como Zara
Eleições
Kamala Harris admite candidatar-se outra vez - e foi ovacionada de pé ao dizê-lo
Ciclismo
VÍDEO: Paul Seixas «sprinta» em Eibar para a quinta etapa no País Basco
«As coisas não estão fáceis»: Cláudio Alegre recebe inúmeros pedidos de ajuda e pronuncia-se
Roborock Q7 M5
"Finalmente o robot perfeito": O Roborock que custava 244€ caiu para os 162€ e está a dar que falar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Saude
Aperto de mão pode indicar risco de doenças
FC Porto
FOTOS: Farioli festeja 37 anos (e até teve direito a prenda)
AVS
AVS de olho na Luz e em Alverca: descida pode confirmar-se no domingo
Trabalho XXI
Governo convoca parceiros sociais para nova ronda negocial sobre lei laboral
Liga
Liga: Jalen Blesa eleito jogador do mês
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Crime
Ordem dos Enfermeiros vai pedir ao MP identificação de enfermeiro detido por suspeita de abuso sexual
Ténis
Alcaraz alcança 300.ª vitória da carreira e supera Nadal
Lisboa
"A maior angariação de fundos de sempre em Portugal" leva-nos à Praça dos Restauradores por uma boa causa
Poupe 80 euros: O aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está a preço de saldo
«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Seguro
Seguro anuncia que vai reunir-se "muito brevemente" com todos os parceiros sociais
Internacional
Chelsea mantém castigo a Enzo, apesar do pedido de desculpa
Santa Clara
Petit: «É um jogo importante para nós e queremos voltar às vitórias»
Sequestro Sintra
Pai e filha sequestrados durante assalto violento
Sporting
Adrien e Rui Patrício apadrinham Torneio Aurélio Pereira: «Ligação que tínhamos era especial»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Nissan Micra
Pensar em grande
Ténis
Ténis: Sinner iguala recorde de Federer, Nadal e Djokovic
Sporting
Atenção, Sporting: Eze recupera antes do previsto e já é opção no Arsenal
Famosos
Grávida, Rita Matias chora morte: "Nunca estamos preparados para a despedida"
Lei laboral
Governo convoca para segunda-feira nova reunião sobre alterações à lei laboral
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Nissan
Que música ouve no carro? Qual o destino de eleição? Fomos "viajar" com Luisinha Oliveira e não só
Freida McFadden
"Estou numa fase da carreira em que estou farta que isto seja um segredo." Freida McFadden revela o seu verdadeiro nome
Rio Ave
«O Petit é um treinador muito experiente, vai ser um jogo difícil»
Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente
Crime
Trio invade casa em Sintra, sequestra pai e filha durante assalto violento
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT