Pedido de casamento parou Braga

Hoje às 16:52

O pedido de casamento que fez parar o centro de Braga (vídeo) O centro de Braga parou para assistir a um momento romântico que ficará na memória de todos os que ali estavam. Um jovem protagonizou um pedido de casamento grandioso para a sua namorada, resultando num vídeo com imagens incríveis. Como conta a reportagem do jornal O Minho, o pedido que ocorreu em outubro passado, teve direito a serenatas, um ‘drone’ e aos amigos do casal escondidos num dos mais célebres cafés da cidade. Com o noivado consumado, Dany e Sílvia partilham agora no Instagram a sua jornada para ficarem mais saudáveis e em forma até ao casamento. Em declarações ao mesmo jornal, a noiva diz que o momento “foi incrível, maravilhoso, simplesmente mágico”. Veja agora o vídeo: https://ominho.pt/pedido-de-casamento-epico-no-centro-de-braga-teve-serenatas-drone-e-amigos-escondidos-para-a-surpresa/