Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Pedro Crispim
Mafalda Mourão
Há 39 min
Mais Vistos
00:07:36
Big Brother
Francisco Monteiro gera o caos ao fazer pergunta polémica sobre Catarina Miranda e Miguel Vicente
00:16:32
Dois às 10
Jovem encontra homem morto e vendado na rua. Diz não ter percebido que era o pai
00:05:20
Big Brother
«Sentes alguma coisa pelo Miguel Vicente?»: Catarina Miranda questiona Érica com a pergunta que não quer calar
00:02:50
Big Brother
Aliados? «Vou começar a ignorar»: Francisco Monteiro e Diogo Cunha têm conversa franca
Destaques IOL
Lili Caneças
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
Veneza
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
Georgina Rodríguez
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Queda de helicóptero
Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
Mais Lidas
Volta
Volta chega a render "40 euros por dia". Há sem abrigo a recusar trabalho e a reincidir na toxicopendência
Preço dos combustíveis
Vem aí uma forte subida do preço dos combustíveis já na próxima semana: eis o que pode esperar
Preço dos combustíveis
Vem aí uma forte subida do preço dos combustíveis já na próxima semana: eis o que pode esperar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Com apenas 4 anos, não imagina a prenda de luxo que o filho de Sónia Jesus vai receber. Pode custar milhares de euros
José Sócrates
"Não somos visita de casa. Não tenho nada contra ele": Mário Lino e Teixeira dos Santos descrevem em tribunal relação com Sócrates
Bartina Koeman
Mulher de ex-Benfica morre após 16 anos a lutar contra um cancro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Fotografias antigas
É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído
Inteligência Artificial
Energias renováveis podem beneficiar com inteligência artificial
Pureza de Mello Breyner
Pureza de Mello Breyner vai vender vestidos a preços “ridículos”. Designer das famosas promete sete dias de loucura
Sacos de papel
Nunca mais deite fora os sacos de papel. Esta transformação vai mudar o seu roupeiro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Segurança no reality show
Quase perdeu a vida e ficou sem uma perna. Ex-concorrente de reality show exige indemnização de 86 milhões de euros após acidente brutal
WhatsApp clonado
Tem um iPhone? Um simples erro pode permitir que o seu WhatsApp seja clonado sem clicar em nada
Mercadona
O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos
Bartina Koeman
Mulher de ex-Benfica morre após 16 anos a lutar contra um cancro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Georgina Rodríguez
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Veneza
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
Associação Empresarial de Braga
Sustentabilidade deixa de ser uma palavra abstrata para as PME de Braga
Hailey Bieber
Até Hailey Bieber usa: as mini escovas de dentes que resolvem qualquer refeição fora de casa
Mafalda Castro
Mafalda Castro abriu as portas de casa e nós não conseguimos parar de olhar para este pormenor da cozinha
Blaya Rodrigues
Todos falam dos naperons no vestido de noiva de Blaya. Mas quase ninguém reparou no detalhe secreto que é o sonho de qualquer mulher
Adidas Grand Court
Estes adidas Grand Court custam 35€ na Amazon, quase metade do preço na loja da marca
Casas Modulares
Casas modulares na Amazon: preços a partir de 6.686,72€ com cozinha e casa de banho
Power bank INIU
Minúscula, leve e disponível em 6 cores: esta power bank está a conquistar a Amazon
Emprego
Portugal e Europa falam em reindustrialização. O que isso exige das PME's industriais
TikTok
O queijo que voltou a ser viral no TikTok tem 12 g de proteína: 5 formas de o comer
Letícia Vaz
Aos 17 anos, vendia roupa para pagar a faculdade. Hoje tem um império milionário com IA e ajuda pessoas a terem sucesso
Queda de helicóptero
Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
Iluminação
Transforme divisões com iluminação inteligente
Meghan Markle
Contactos pessoais expostos e filhos obrigados a mudar de escola: Regresso de Meghan e Harry ao Reino Unido envolto em novas polémicas
Lili Caneças
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
SNS 24 burla
Cuidado com esta mensagem do SNS: é burla e já fez várias vítimas em Portugal
Limpa Juntas e Cimento
«Parece que pintei a casa de banho». Continente tem dois produtos que deixam as juntas dos azulejos como novas
TVI PASS
TVI Pass está a oferecer convites duplos para a antestreia de "Natal Amargo" em Lisboa e no Porto
TVI PASS
TVI Pass está a oferecer bilhetes para a comédia "Pizza Man" no Porto
Rita Pereira
Na reta final do verão, Rita Pereira viaja até um dos destinos preferidos dos portugueses e mostra "recanto" que muitos turistas desconhecem
Tendência TikTok
Ficou viral o produto português que antes era ignorado lá fora. Até o The Guardian já deu destaque ao fenómeno
Salma Hayek
Como nunca antes a viu: famosa atriz celebra 60.º aniversário com fotos completamente nua
Georgina Rodríguez
O top de Georgina Rodríguez de que todos falam afinal é um sutiã e custa menos de 40 euros
Claudia Tacoronte
Estudante de 21 anos inscreveu-se num intercâmbio internacional na universidade. Mas o impensável aconteceu e acabou morta
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo tem um segredo na dieta que nada tem a ver com jejum ou restrições: e 90% das pessoas falham nisto
Segurança
Colares da moda continuam a ser considerados perigosos, avisam especialistas
Diogo Valsassina
Imagens do acidente que envolveu ator português estão a impressionar nas redes sociais
Últimas
Abusos sexuais
Jovem detido em flagrante pela PJ. Ficheiros apreendidos remontam a 2024.
Dois às 10
Pedro Pinto esclarece separação de Elisabete Moutinho e revela o motivo do fim
Famosos
Vera Descomplica está de volta e promete falar de uma coisa que todos conhecemos demasiado bem: a rotina
Foi atriz nos Morangos com Açúcar, mas agora é multimilionária e tem acesso aos eventos mais exclusivos de Portugal
Pessoas com deficiência
Cuidador acusado na Alemanha de abusar sexualmente de 24 pessoas com deficiência
Sporting
Sporting acelera preparação para o Arouca com apenas duas baixas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ceuta
Dezenas de migrantes aproximam-se das praias de Ceuta perante possível transferência para centro de acolhimento
NASA
NASA encontra na Lua uma cratera gigante criada por um impacto em 2024
Fotografias antigas
É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído
Piscina mais bonita
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar numa das piscinas mais bonitas de Portugal
Big Brother
Afinal, Cristina Ferreira já fez alguma cirurgia estética? Sem tabus, a apresentadora responde
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Incrível
JO de Brisbane: provas de remo vão decorrer em rio com 500 crocodilos
Monsanto
Mulher esfaqueada nove vezes em Monsanto. Suspeito fica em prisão preventiva
Liga
Moreirense: dois jogadores chamados para compromissos internacionais
ACP Elétrico do Ano 2026
Este é o carro elétrico preferido dos portugueses, segundo ranking do ACP
Michael J. Fox
"Aproximamo-nos da erradicação definitiva" da Parkinson: quão perto estamos da solução segundo a comunidade científica?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Português
Mais de dez universidades chinesas suspendem cursos de português em três anos
Famosos
Regresso à rotina: como recuperar os hábitos de saúde oral das crianças (e dos pais) depois das férias
FlixBus
FlixBus começa a operar em Sete Rios a 29 de setembro com 23 horários diários
FlixBus Sete Rios
Já há data para a Flixbus começar a sair e a chegar de Sete Rios. Há 23 horários diários e dezenas de destinos
Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa distinguido em Espanha. Prémio foi concedido pelo Rei Felipe VI
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Gasóleo
Más notícias para quem vai abastecer: preço dos combustíveis volta a disparar na próxima semana
Big Brother
Francisco Monteiro está a «enervar» esta conhecida atriz portuguesa. E a confissão foi feita a Cristina Ferreira
Festival Eurovisão 2027
Eurovisão 2027 volta a ser marcada por boicotes: Irlanda junta-se aos Países Baixos e mantém-se de fora por causa de Israel
Dois às 10
Encontrou o verdadeiro amor após anos de violência, mas a vida deu-lhe outra batalha: «Não desejo que aconteça a ninguém»
Internacional
Crise à vista? Ruben Amorim e dono do Milan fazem reunião de emergência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inteligência Artificial
Energias renováveis podem beneficiar com inteligência artificial
Famosos
Tiago Teotónio Pereira quebra o silêncio após ser burlado por ex-agente e padrinho de casamento: "Nunca vou perceber"
Palestina
Macklemore transforma polémica com Ed Sheeran em doação milionária à Palestina: e deixa desafio ao dono do estádio onde iriam atuar
Flávio Bolsonaro
"Profunda tristeza". Crise no Supremo Tribunal Federal do Brasil pode prolongar-se para depois das eleições
Famosos
Vencedor do primeiro "The Voice" encontrado morto aos 43 anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tentativa de homicídio
Regou o marido com produto inflamável e ateou-lhe fogo. Mulher fica em prisão preventiva
Metanol
Pelo menos 48 mortos após consumirem bebida suspeita na Nigéria
Peter Max
Morreu pioneiro da arte psicadélica que ilustrou os Beatles e a MTV
Saia
Podia custar 200 euros? Primark tem peça por menos 1 digito que imita a pele deste outono
Diana Chaves
O que leva Diana Chaves a Braga? O “melhor cabrito” com selo de aprovação de Ljubomir Stanisic
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Reino Unido
Terminam em tragédia as buscas por criança de três anos desaparecida no Reino Unido: criança perdeu-se de um familiar no parque infantil
Podcast
O outro lado de António Manzarra: o superpoder que vai além dos banhos de gelo
Made In
Itália: Tiago Gabriel renova pelo Lecce até 2030
Carolina Deslandes
Carolina Deslandes anuncia digressão europeia com 14 concertos em oito países
VSR
"Incrível para as crianças, para as famílias e para os serviços de saúde". O que trouxe de tão bom a imunização contra o VSR?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
«Nunca mais se tinha visto uma imagem»: Cristina Ferreira reage à nova fotografia de Renato Seabra
Famosos
"Se ele desapareceu sem explicação, deves procurá-lo uma última vez?", por psicóloga Vera de Melo
PSP
Russo procurado há 13 anos por ataque a tiro aterra em Lisboa num voo vindo de Israel. Identidade falsa não enganou PSP
Sintra
Peninha vai ser restaurada e haverá mais 20 mil árvores em Sintra até ao fim do ano
Luís Neves
Chega insiste e vai apresentar terceiro requerimento para inquérito a Luís Neves
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
FC Porto
FC Porto prepara clássico com oito baixas e «reforços» da equipa B
Luís Neves
PS vai votar contra comissão de inquérito a Luís Neves proposta pelo JPP
Pureza de Mello Breyner
Pureza de Mello Breyner vai vender vestidos a preços “ridículos”. Designer das famosas promete sete dias de loucura
Chega
Chega vai apresentar terceiro pedido para comissão de inquérito a Luís Neves
Famosos
José Castelo Branco em gala internacional marcada por prémio contra a violência doméstica
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT