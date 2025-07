Pedro Sampaio esgota "Nisa em Festa" e conquista fãs portugueses com energia contagiante

Pedro Sampaio, cantor, produtor musical e DJ brasileiro, brilhou como cabeça de cartaz no evento "Nisa em Festa", que registou lotação esgotada. Atualmente um dos artistas mais ouvidos no Spotify em Portugal, Pedro destaca a forte ligação com o público português, sentindo sempre uma energia positiva quando atua no país. O músico revela interesse em colaborar com artistas locais, mencionando a Bárbara Bandeira como uma possibilidade. Apesar de definir o seu percurso profissional como “caótico”, Pedro tem conquistado um público diversificado e consolidado o seu sucesso na música, demonstrado no concerto de quase duas horas que levou os fãs ao êxtase.