Pequeno, silencioso e eficaz: o segredo para acabar com a humidade em casa

Os problemas de humidade em casa têm agora uma solução simples e económica. O desumidificador Rubson AERO 360° funciona sem eletricidade, através de um sistema de pastilhas e circulação natural do ar, sendo especialmente eficaz em espaços pequenos como armários e dispensas. Com um design discreto e manutenção simples, cada pastilha pode durar até dois meses dependendo do espaço, sendo possível comprar recargas em packs económicos de três unidades. Os utilizadores destacam a sua eficácia na eliminação do mofo e da humidade, tornando-o numa alternativa prática aos tradicionais desumidificadores elétricos.