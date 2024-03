Hoje às 12:00

Se é daquelas pessoas que garante que não gosta de pescada, arriscamo-nos a dizer que é porque nunca experimentou uma boa receita com este peixe.

Pescada não tem de ser apenas cozida, com batatas e brócolos. O chefe Jamon provou isso com uma receita de pescada gratinada para aqueles que dizem que este é o peixe mais desenxabido no mercado.

Veja como é fácil de fazer e conquiste os mais céticos.