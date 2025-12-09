Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pessoas organizadas em casa nunca se deitam sem antes fazer estas 7 coisas
Hoje às 10:23
00:05:08
Secret Story
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
tvi
00:02:37
Secret Story
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
tvi
00:02:59
Secret Story
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
tvi
00:03:09
Secret Story
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
tvi
Destaques IOL
Plantas
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Receitas
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral
Receitas
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer
Dicas
Pessoas organizadas em casa nunca se deitam sem antes fazer estas 7 coisas
Mais Lidas
Vitor dumont
Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo
Pedro
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa
Famosos
Clara Pinto Correia: revelados detalhes sobre a causa da morte da escritora!
selfie
Dois às 10
Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma
tvi
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Tragédia
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"