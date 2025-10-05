Philips L'OR Barista: a máquina de café com mais de 17 mil avaliações positivas

Para quem leva o café a sério, a Philips L’OR Barista Sublime surge como uma alternativa acessível e prática. Com 19 bares de pressão, prepara desde o expresso curto até ao café longo, permitindo ainda tirar duas chávenas de uma só vez com o seu sistema exclusivo de cápsulas duplas. Compatível com L’OR e Nespresso®, adapta-se facilmente a diferentes gostos e é elogiada pelo design elegante, pela rapidez e pelo baixo nível de ruído. Com mais de 17 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, muitos utilizadores destacam a consistência e o sabor: “Faz um ótimo trabalho, estou muito satisfeita até agora.” Atualmente, está disponível por 63€ na Amazon, o que a torna numa opção tentadora para trazer para casa um café de qualidade profissional.