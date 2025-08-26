Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Plantas
Ontem às 16:34
Mais Vistos
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:06:49
Big Brother
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»
tvi
00:05:03
Bom dia Alegria
Estes são signos mais beneficiados em setembro
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Itália
Juventus volta a emprestar jogador que custou 72 milhões de euros
maisfutebol
Guerra
Não são soldados, mas é qualquer coisa: o que os EUA estão dispostos a dar à Ucrânia e avisar a Rússia
cnn
Helena Isabel
Aos 73 anos, Helena Isabel surpreende ao aderir à tendência mais improvável do verão
Dois às 10
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
tvi