Facebook Instagram

Plantas

Ontem às 16:34
Mais Vistos
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:06:49
Big Brother
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»
tvi
00:05:03
Bom dia Alegria
Estes são signos mais beneficiados em setembro
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Itália
Juventus volta a emprestar jogador que custou 72 milhões de euros
maisfutebol
Guerra
Não são soldados, mas é qualquer coisa: o que os EUA estão dispostos a dar à Ucrânia e avisar a Rússia
cnn
Helena Isabel
Aos 73 anos, Helena Isabel surpreende ao aderir à tendência mais improvável do verão
Dois às 10
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
tvi