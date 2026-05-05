Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Playa del Vao
Há 3h e 3min
Mais Vistos
00:01:54
Secret Story
Leomarte deixa aviso sério aos rivais: «O meu advogado está a assistir ao programa»
00:03:53
Dois às 10
De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”
00:01:46
Secret Story
De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
00:04:13
Secret Story
«Vergonha nacional». João Ricardo é implacável com Daniela e diz tudo o que pensa
Destaques IOL
Mercadona
Imparável, Mercadona anuncia abertura de nova loja em novembro. E está a contratar
Crime
Conheceu o marido num grupo da igreja. Já casados e com seis filhos, descobriu que ele mantinha um casal preso na cave
Saude
Atenção ao café: excesso pode aumentar risco de problemas mentais, diz estudo
Saude
Afinal, quanto tempo de exercício devemos fazer por semana? Especialistas explicam
Mais Lidas
Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»
Espanha
Vinicius apanhado a provocar: «Depois vais pedir-me a camisola...»
De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Escolas
Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"
FC Porto
OFICIAL: FC Porto renova com campeão do mundo Bernardo Lima
Mercadona
Poderoso creme chegou à Mercadona e tem aprovação de farmacêutica
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Aspirador vertical
Esqueça os preços altos: Este aspirador idêntico à Dyson custa menos de 80 euros
Ablet Android
Esqueça os tablets caros: Este modelo de 129€ faz tudo o que precisa e está em promoção
Crime
Conheceu o marido num grupo da igreja. Já casados e com seis filhos, descobriu que ele mantinha um casal preso na cave
Novidades
Pele suave e super hidratada: farmacêutica recomenda este creme corporal da Mercadona
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercadona
Imparável, Mercadona anuncia abertura de nova loja em novembro. E está a contratar
Saude
Atenção ao café: excesso pode aumentar risco de problemas mentais, diz estudo
TVI Pass
TVI Pass está a oferecer convites duplos para ir ao cinema em Lisboa e no Porto
Saude
Afinal, quanto tempo de exercício devemos fazer por semana? Especialistas explicam
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Praias
Esqueça o Algarve: esta praia paradisíaca fica a 45 minutos de carro de Portugal
Subsídios
Muitos portugueses desconhecem a existência deste subsídio. E agora pode ser tratado online
Novidades
Sandálias do estilo Birkenstock vão chegar ao Lidl por menos de 10 euros
Cozinha
Mais barato e não precisa de obras: esta é a nova tendência para renovar o chão da cozinha num só dia
Saude
Estudo garante que se fizer isto todos os dias vai dormir melhor
Habitação
Habitação grátis com internet: aldeia espanhola procura 40 pessoas para lá viverem
Ferias
Parece um destino asiático, mas fica a 1 hora de Lisboa: "um lugar simplesmente insano"
Dicas
Deitar gelo na sanita todas as semanas? Este é o hábito que deve adotar a partir de agora
Longevidade
"Se tivesse 30 anos outra vez... não casava": idosos respondem o que fariam diferente
Alcoolímetro digital portátil
Evite multas e acidentes: alcoolímetro está a ser um sucesso de vendas e custa menos de 20 euros.
Opinião
OPINIÃO I Gala caótica ou só mais do mesmo?
Ferias 2026
Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida
Fome emocional
Os riscos da "fome emocional": estas são as conclusões de um estudo da Universidade do Porto
Saude
Os portugueses sempre o comeram, mas não lhe dão valor. E está cheio de proteína
Viagens com crianças
Está a planear as férias de verão em família? Então conheça os melhores destinos europeus
IMI
IMI: O que influencia o valor a pagar?
Receitas
Salada de camarão fresca: a receita ideal para almoços de dias quentes
Saude
Dispositivo deteta otites em 10 minutos. E evita idas às urgências com as crianças
Aspirador verical
Nem só a Dyson domina: há uma alternativa que está a ganhar terreno no segmento dos aspiradores verticais
Licença de parentalidade
Mulheres devem conhecer estes 5 direitos quando regressam ao trabalho depois de serem mães
Aspirador robot
De 399€ para 109€: sim, este aspirador robot está com 70% de desconto e é um "achado"
Novidades
Pingo Doce trava 'guerra' contra as rugas com esfoliação química por menos de 4 euros
Segurança Social
Segurança Social: saiba em que dias de maio vai receber as prestações
Dicas
As suas calças de ganga estão a perder a cor? O problema pode estar nisto
Saude
Este é o tempo máximo que deve usar o mesmo pijama, segundo especialistas
Piscina para cães
Este parque aquático é só para quem tem cães. E passar lá o dia deve ser incrível
Dicas
Muitos portugueses continuam a fazer isto na cozinha e pode sair caro, alertam especialistas
Saude
A partir dos 50 anos deve fazer 10 minutos destes exercícios, alertam especialistas
Últimas
Venezuela
ONG venezuelana alerta para “condições de inferno” de dois portugueses presos em Caracas
Aspirador vertical
Esqueça os preços altos: Este aspirador idêntico à Dyson custa menos de 80 euros
Lisboa
Há um novo oásis no centro de Lisboa e tem tostas, mas não é brunch, é all day dining
Morte
Morreu o antigo governante socialista José Penedos
Inês de Medeiros
Até terem casa para morar, desalojados de Almada em unidades pagas pelo município
Famosos
Sara Jesus desabafa sobre Hugo Pereira: "Não gostei de parecer quase que fui um instrumento sexual"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Hantavírus
O vírus que matou a mulher de Gene Hackman está novamente na ordem do dia. Entenda tudo
General Torres
Acidente interrompe circulação na linha amarela do metro em Gaia
Famosos
Lili Caneças avisou Carlos Castro das intenções de Renato Seabra
AHRESP
Saída da Ryanair é "preocupante", mas Açores mantêm atratividade internacional
Portugal saúde
Doença crónica está a aumentar e aparece cada vez mais cedo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Porto
Porto avança com transportes públicos gratuitos: medida custa 20,5 milhões por ano
Wifi
Colocar uma moeda em cima do router melhora o sinal de WiFi? O que dizem os especialistas sobre o truque viral
Coca-cola
A Coca-Cola como a conhecemos vai acabar? O que muda no mundo e em Portugal
Famosos
Georgina Rodríguez em look inspirado na Virgem de Fátima: veja dois detalhes escondidos no interior do vestido!
Aviação
Gostava de viajar horas seguidas de avião com 72 centímetros para as pernas? Pois
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ablet Android
Esqueça os tablets caros: Este modelo de 129€ faz tudo o que precisa e está em promoção
Crime
Conheceu o marido num grupo da igreja. Já casados e com seis filhos, descobriu que ele mantinha um casal preso na cave
Premier League
Premier League ao rubro: seis equipas podem aceder à Champions, 10 à Europa
Dois às 10
Há menos de um mês, Márcia ficou viúva com três filhos para cuidar: «Ele foi passear e não voltou»
Este vestido, ideal para cerimónias, está nas bocas do mundo. Sabemos onde comprar e o valor
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Cristina Ferreira: "Ontem, depois da gala, tinha a maior surpresa à espera"
Novidades
Pele suave e super hidratada: farmacêutica recomenda este creme corporal da Mercadona
Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona
Liga Campeões
Champions: PSG leva os quatro «mosqueteiros» portugueses para Munique
Continente
Entre a estética e o ritual… há um matcha do Continente pelo meio
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Carros
Maserati no Todo o Terreno
Ministério Público
Ataque à faca em Viana do Alentejo deixa vítima em estado grave
Chelsea
Jovem de 18 anos «consciente e a falar» após susto na estreia pelo Chelsea
PSD
AD quer recrutar jovens para Forças Armadas com 439 euros e carta de condução gratuita
Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Secret Story". Marisa Pires arrasa Liliana Oliveira: "Jogo rasca, como sempre"
Hospital de Santa Maria
ULS Santa Maria denuncia página falsa que usa nome do hospital para promover produtos
Famosos
Em momento único, Georgina Rodríguez surge em vestido... inspirado na Virgem de Fátima!
Mercadona
Imparável, Mercadona anuncia abertura de nova loja em novembro. E está a contratar
Handling
Governo prolonga licenças de “handling” nos aeroportos até outubro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Saude
Atenção ao café: excesso pode aumentar risco de problemas mentais, diz estudo
Surto de Hantavírus
Espanha aceita receber cruzeiro com surto de hantavírus nas Canárias
Inglaterra
FOTO: cara de Gibbs-White ficou assim após choque com guarda-redes do Chelsea
TVI Pass
TVI Pass está a oferecer convites duplos para ir ao cinema em Lisboa e no Porto
Internacional
Por devoção à Virgem de Fátima: Georgina na Met Gala 2026 com terço
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Espanha
OFICIAL: Edin Terzic vai treinar o Athletic Bilbao na próxima época
Margarida Ribeiro
Podia ser Presidente da República, mas escolheu a VERSA — e ainda bem: conhece a nossa Margarida Ribeiro
Saude
Afinal, quanto tempo de exercício devemos fazer por semana? Especialistas explicam
«És a cara da tua mãe»: Consegue adivinhar de que conhecida atriz é esta mãe?
Hantavírus
OMS admite cenário de transmissão entre humanos do vírus raro que paralisou um cruzeiro em Cabo Verde
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cozinha
Nova tendência nas cozinhas evita obras e vai fazer-te poupar dinheiro
Praias
Esqueça o Algarve: esta praia paradisíaca fica a 45 minutos de carro de Portugal
Neymar
Insultos, empurrões, e uma chapada: Robinho Jr. acusa Neymar de agressão após uma finta num treino
Armas de Guerra
Metralhadoras, jipes e dinheiro vivo: quatro detidos em megaoperação da GNR em Palmela
Famosos
"Mamã linda do meu coração": Cristina Ferreira partilha foto rara sobre o filho!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT