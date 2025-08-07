Facebook Instagram

Poder Dyson, preço mini: este aspirador está com 53% de desconto e custa menos de 100€

Ontem às 16:04

Este aspirador vertical da VACTechPro, com 680W de potência e sistema de filtração em cinco etapas, está com 53% de desconto e custa agora 94€ na Amazon. É elogiado pela sua eficácia, capacidade de 800 ml, design ergonómico e comparações frequentes com modelos de topo como os da Dyson — mas por uma fração do preço. Vem com várias cabeças incluídas, adaptando-se facilmente a diferentes superfícies e zonas da casa, sendo ideal para quem procura um aspirador prático, potente e acessível.

