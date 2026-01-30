Facebook Instagram

Pontos Lidl

Há 1h e 9min
Mais Vistos
00:03:11
Dois às 10
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
tvi
00:05:20
Dois às 10
Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”
tvi
00:02:50
1ª Companhia
Apanhado em flagrante! Filipe Delgado faz imitação hilariante a Instrutor Joaquim
tvi
00:06:47
Dois às 10
Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”
tvi
Destaques IOL
Humidade
Paredes pretas com bolor e humidade? Finalmente encontrámos um spray sem cloro que não tem cheiro
Novidades
IKEA tem a solução para podermos comer e trabalhar no sofá. Nós testámos e adoramos
Lojas
Se quer usar um vestido neste inverno, que seja este da Zara, por menos de 10 euros
Saude
Fadiga e dificuldade de concentração? Verifique a quantidade de água que está a beber
Mais Lidas
Liga
FOTO: já viu o que estava a fazer Mourinho durante o sorteio do play-off?
maisfutebol
Liga Campeões
Champions: todos os jogos do play-off de acesso aos «oitavos»
maisfutebol
Dois às 10
Cristina Ferreira em lágrimas após descrição de mãe que deu colo ao filho sem vida: «É uma dor tremenda ver isto»
tvi
Liga Europa
Liga Europa: todos os jogos do play-off de acesso aos «oitavos»
maisfutebol
Flavio Furtado
Flávio Furtado faz apelo urgente: «Precisa de cuidados... e, acima de tudo, de uma oportunidade para viver»
Benfica
Benfica trava as saídas de Schjelderup e Prestianni neste mercado
maisfutebol