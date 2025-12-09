Facebook Instagram

Por apenas 40 euros: os fones com ecrã LED que estão a conquistar centenas de compradores

Hoje às 12:47

Os fones QXUFV caíram de 129 para 40 euros e acumularam mais de 100 compras no último mês na Amazon, mantendo 4,8 estrelas de avaliação. Com cancelamento ativo de ruído até 45 dB, Bluetooth 5.4 e uma autonomia impressionante de 48 horas com o estojo de carregamento, oferecem qualidade a preço acessível. O estojo inclui ecrã tátil LED para controlar música e chamadas, três tamanhos de ponteiras para maior conforto, certificação IPX7 resistente à água, e ainda 5 modos de equalização para adaptar o som ao estilo musical preferido — uma opção prática e moderna para oferecer no Natal.

