Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Por menos de 10 euros o Aldi tem a peça de decoração que faltava para o seu terraço
Há 1h e 21min
Mais Vistos
00:02:05
Secret Story
Após noite a sós com Diogo, Ariana é confrontada: «Como foi a noite no quarto?» e a resposta é surpreendente
00:04:55
Secret Story
Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...
00:04:13
Secret Story
Monólogo digno de meme. Ana queixa-se sozinha no jardim
00:04:11
Dois às 10
Cristina Ferreira anuncia que as imagens da última polémica de Diogo e Eva vão ser mostradas à Casa: "A palavra que fica na cabeça da Eva é 'sustentar' "
Destaques IOL
Novidades
Atenção: vai abrir nova loja Mercadona esta semana nesta região
Burla
PSP alerta: este esquema continua a fazer vítimas em Portugal
Saude
Estes sintomas comuns nas mulheres podem esconder problemas no coração, alerta especialista
Alergias
"Partículas inaláveis com efeitos na saúde humana": Portugueses devem ter cuidado até quinta-feira
Mais Lidas
Big Brother
Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»
Novidades
Atenção: vai abrir nova loja Mercadona esta semana nesta região
Tragédia
Irmãos de oito e cinco anos morrem fechados numa arca congeladora quando brincavam às escondidas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
André Ventura surge com olho negro: saiba o que se passou!
Festa é Festa
José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»
Chuva
Chuva forte acompanhada por trovoada: estes são os distritos mais afetados
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Emprego
Localidade a 60 km de Portugal oferece benefícios fiscais e apoios à habitação a quem for para lá viver
Aspirador robot LEFANT
De 460€ para 120€: O robot da Lefant que aspira, varre e esfrega por si
Limpezas
Como manter a casa organizada e limpa com técnica japonesa que nasceu em fábrica
Novidades
Em semana de alergias ao rubro, Aldi tem conjuntos hipoalergénicos para a cama
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Novidades
Atenção: vai abrir nova loja Mercadona esta semana nesta região
Burla
PSP alerta: este esquema continua a fazer vítimas em Portugal
Saude
Estes sintomas comuns nas mulheres podem esconder problemas no coração, alerta especialista
Alergias
"Partículas inaláveis com efeitos na saúde humana": Portugueses devem ter cuidado até quinta-feira
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Aspirador tipo dyson
"Tenho um Dyson e este não lhe fica atrás": O aspirador de 128€ que está a surpreender a Amazon
Feijoada à portuguesa
Esta é a melhor forma de fazer feijoada à portuguesa, garante especialista do The Guardian
Aspirador de tecidos
Dissolve a sujidade e aspira tudo: Esta máquina deixa os tapetes e sofás com aspeto de novos
Mercadona
Adeus vespas: este produto da Mercadona cria uma barreira repelente no jardim
Secret Story
“A dor da culpa não desaparece”: Eva Pais fez partilha comovente antes de entrar no Secret Story
Novidades
Aparelho para massagens de compressão nas pernas chega ao Lidl
Tragédia
Irmãos de oito e cinco anos morrem fechados numa arca congeladora quando brincavam às escondidas
Dia mundial da saúde
OPINIÃO | A ambiguidade do Silêncio
Credcimento capilar
A imagem não mente: Veja como este massajador elétrico está a fazer nascer cabelo novo
Novidades
Descobrimos no Continente estendais invisíveis que não nos estragam a decoração
Praias portuguesas
Depois de atravessar uma ria, este comboio português de 2 euros leva-nos a uma praia de sonho
Viagens
Uma das viagens mais bonitas de Portugal pode fazer-se por menos de 15 euros. As imagens falam por si
Saúde mental
Números impressionantes: este problema de saúde atingiu mais de 39% da população em 2025
Saude
Estudo revela hábito diário que pode melhorar significativamente a qualidade do sono
Perfumador aldi
Todos perguntam como a minha casa cheira tão bem. Ninguém sonha que é por lavar a roupa com este produto do Aldi
Cabelo
Cabelo saudável e brilhante na primavera: dermatologista explica os cuidados essenciais a ter nesta estação
Burla
"Esta burla está a atingir Portugal em massa": PSP faz alerta para esquema difícil de detetar
Casa dos Segredos
O 'segredo' que Eva partilhou no TikTok antes de entrar na Casa dos Segredos
Vans
Leves, brancos e icónicos: descobrimos ténis da Vans a menos de 40 euros
Outlet
Este outlet de móveis fez-nos esquecer por instantes a IKEA e a Conforama
Polo
"Elegante e de qualidade": Preço desta camisa Levi's caiu a pique e agora está a menos de 25 euros
Novidades
Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos
Jack & Jones
O básico que nunca falha: Este polo da Jack & Jones custa 15€ e é o mais vendido da Amazon
Tragédia
“O que tínhamos eram algumas tatuagens”: investigada morte de influencer de 32 anos que participou em reality show
Web Summit
Web Summit estreia-se em África com evento em Cabo Verde
Segurança
Riscos de ataques associados ao teletrabalho levam empresas a reforçar formação em cibersegurança
Cowork
Há um novo cowork em Oeiras onde os pais trabalham e os filhos brincam
IRS
IRS automático: 8 pontos a considerar antes de aceitar a declaração
Últimas
Famosos
Meghan Markle mostra Lilibet e só se fala do vestido da filha do príncipe Harry: saiba quanto custa!
Ben Roberts-Smith
Soldado mais condecorado da Austrália detido por crimes de guerra
TAP
Ministro admite venda da TAP mesmo com um só concorrente e diz ter condições para liderar processo
Kings League
VÍDEO: «voadora» mancha estreia de Ricardinho na Kings League
Dois às 10
Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse
Italia
Meloni rejeita ligações à máfia após polémica com fotografia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Revelação feita em casting de "Secret Story": Norberto não é o primeiro nome de Norberto
Ténis
Os ténis tendência podem ser "a pior coisa" para os teus pés, alerta podologista
PS
Frente Cívica critica escolha do Provedor de Justiça
Sporting
Sá Pinto: «Sporting foi o "patinho feio" durante 20 ou 30 anos...»
Conselho de Estado
PSD indica Beleza, Moedas e Pedro Duarte para Conselho de Estado em lista conjunta com Chega
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Primeira noite a sós! Ariana revela tudo o que aconteceu com Diogo no quarto
Famosos
O que liga Norberto Gonçalves a Cláudio Ramos? Nem vai acreditar!
Internacional
Ex-FC Porto e Benfica elogia trabalho de Filipe Coelho
André Ventura
Há acordo para a eleição dos novos juízes do TC, mas nem todos os partidos dizem o mesmo
Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Base das Lajes
"Recusas há sempre, mas não vamos pôr isso nos jornais": Rangel diz que tem razões para acreditar que uso da Base das Lajes está a ser respeitado
Versa
Fórmula e sprint eletrizante
Emprego
Localidade a 60 km de Portugal oferece benefícios fiscais e apoios à habitação a quem for para lá viver
Internacional
Mircea Lucescu em estado crítico após novos exames médicos
Reforço Militar Alemanha
Lei insólita na Alemanha obriga homens até aos 45 anos a pedir autorização para viver no estrangeiro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Ex-concorrente do Secret Story anuncia gravidez e sexo do bebé: «Sou abençoado»
Dois às 10
Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"
Mau tempo
Mau tempo: Seguro quer "menos palavras e mais ação" para que os apoios cheguem rápido
Big Brother
Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica'
Michael Schumacher
"Tinha de fazer alguma coisa." Filha de Schumacher abre o coração sobre o acidente do pai
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Alerta, condutores: atestar o depósito custa até mais 26 euros do que há um mês!
Burla MB Way
"Podes devolver os 150€ que te enviei por engano?": PJ investiga nova burla, isto é o que você deve fazer
Lidl
Fãs de vinho alentejano, este é um verdadeiro achado com 60% de desconto no Lidl
Famosos
Daniel Panelo lança farpa: "Há quem se junte só para aparecer nas revistas"
Famosos
Norberto também se encantou por membro da produção de "Secret Story"... e Cristina Ferreira faz revelação!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Infarmed
Infarmed ordena recolha de contrastes radiológicos usados em TAC e angiografias. O que foi encontrado nas embalagens?
Liga Campeões
Vitinha confiante para duelo com o Liverpool: «Jogamos sempre para ganhar»
Andebol
Andebol: FC Porto renova com Ricardo Brandão até 2029
Big Brother
Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»
Saude
Apenas 19% dos idosos considera o estado de saúde bom
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Flores
Benfica esconde o "paraíso das flores": um mundo de variedade a preços que convencem
Famosos
João Mário casa-se com Adriana Costa em cerimónia romântica
Múltiplas Fraturas
Homem sofre múltiplas fraturas em colisão entre carro e mota no Brasil
Tendência
Juntar estas cores era proibido até as it girls mudarem as regras de moda deste ano
TVDE
Há quase 40 mil motoristas de TVDE. Maioria são portugueses e inconformidades são quase inexistentes
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
«É um compromisso que assumi»: Fernanda Serrano revela mudança de vida e impressiona
Dois às 10
De menina a mulher: Eva mudou muito nos últimos 6 anos. Veja as fotos
Aspirador robot LEFANT
De 460€ para 120€: O robot da Lefant que aspira, varre e esfrega por si
Dois às 10
Não se viu na televisão. Saiba quem Luzia beijou na boca após sair do “Secret Story”
Provedor de Justiça
Frente Cívica critica escolha de Provedor de Justiça por negociação partidária
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lnec
LNEC entregou ao Governo critérios para avaliar infraestruturas rodoviárias e ferroviárias afetadas pelo mau tempo
Sinistralidade rodoviária
Ministro diz que Governo será implacável perante aumento da sinistralidade rodoviária
Limpezas
Como manter a casa organizada e limpa com técnica japonesa que nasceu em fábrica
«E depois o vazio, mas de coração cheio»: Benedita Pereira despede-se de «Terra Forte» com emoção
Novidades
Em semana de alergias ao rubro, Aldi tem conjuntos hipoalergénicos para a cama
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT