Por menos de 15 €, este power bank compacto dá energia para dias e é um sucesso na Amazon

Leve, discreto e eficaz, este power bank da TUXINSUN tem-se tornado um aliado indispensável para quem passa muito tempo fora de casa ou quer estar prevenido para falhas de eletricidade. Carrega vários dispositivos ao mesmo tempo, adapta-se a quase tudo — de telemóveis a auscultadores — e mostra no ecrã quanta carga ainda resta. Os consumidores destacam a facilidade de transporte, a rapidez no carregamento e a boa relação qualidade-preço. Com uma média de 4,3 estrelas na Amazon e um preço acessível (14,99 €), é uma daquelas compras que rapidamente deixam de ser um "extra" para se tornar parte da rotina.