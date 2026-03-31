Porcura sapatos para usar nesta primavera? Reunimos várias opções tendência

Hoje às 11:22
Mais Vistos
«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado
00:04:32
Secret Story
«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado
Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»
00:01:01
Secret Story
Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»
«Fiquei mesmo feliz com o que acabaste de fazer»: Ricardo João enche Diogo de elogios após gesto com Eva
00:04:16
Secret Story
«Fiquei mesmo feliz com o que acabaste de fazer»: Ricardo João enche Diogo de elogios após gesto com Eva
Após partilha tocante, Diogo recebe apoio da casa toda: «Estás a ser homem, falhaste, mas aquilo que fizeste agora...»
00:06:06
Secret Story
Após partilha tocante, Diogo recebe apoio da casa toda: «Estás a ser homem, falhaste, mas aquilo que fizeste agora...»
Destaques IOL
Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros
Novidades
Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros
Design clássico e moderno: estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"
Novidades
Design clássico e moderno: estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"
Maus cheiros nos canos? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses
Mercadona
Maus cheiros nos canos? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses
"Um copo de água junto à cama pode salvar vidas", alerta médico
Saude
"Um copo de água junto à cama pode salvar vidas", alerta médico
Mais Lidas
Aos 97 anos, habitante de uma aldeia alentejana oferece 400 mil euros para ajudar comunidade
Alentejo
Aos 97 anos, habitante de uma aldeia alentejana oferece 400 mil euros para ajudar comunidade
"Isto ainda agora começou": revelada importante novidade sobre Ariana Miranda!
Famosos
"Isto ainda agora começou": revelada importante novidade sobre Ariana Miranda!
Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão
Novidades
Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão
Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes
Espanha
Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes
Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro
Incêndio
Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro
Namorados? Catarina Furtado reage finalmente aos rumores sobre Carlão!
Famosos
Namorados? Catarina Furtado reage finalmente aos rumores sobre Carlão!