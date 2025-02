Porta da máquina sempre entreaberta: o acessório de 15 euros que previne o bolor

As máquinas de lavar roupa, especialmente as de carregamento frontal, são propensas ao desenvolvimento de bolor e maus odores devido à humidade retida quando a porta fica fechada. Para resolver este problema, existem duas soluções práticas no mercado: um suporte magnético da Uadme (15,74€) para máquinas com superfície metálica, que inclui uma haste flexível para manter a porta entreaberta, e um sistema de ventosas da Mothinssato pelo mesmo preço, ideal para máquinas em aço inoxidável ou plástico, que vem com 10 peças em dois tons diferentes. Ambos os produtos permitem uma ventilação adequada do interior da máquina, prevenindo o desenvolvimento de fungos e garantindo que a roupa mantenha sempre um aroma fresco.