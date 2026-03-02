Facebook
Porto
Há 36 min
00:06:20
Secret Story
Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»
tvi
00:05:23
Dois às 10
Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses
tvi
00:03:22
Secret Story
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»
tvi
00:10:00
Secret Story
Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»
tvi
Novidades
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses
Imprensa internacional
Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento
Novidades
Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho
Comida japonesa
"Não fazia ideia do que me esperava”: Trocou o escritório no Japão e agora vende comida na rua em Portugal
Afonso Leitão
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»
Mau tempo
Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal
cnn
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Guerra
Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto
cnn
Famosos
"O quanto te amo": antes de entrar em "Secret Story", Pedro cúmplice de conhecida cantora!
selfie
Famosos
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"
selfie