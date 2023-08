Portugal tem um parque de aventura com muitas atividades divertidas

Há 2h e 52min

Para quem está à procura de um programa diferente para o fim de semana, temos uma sugestão no meio da natureza. É em Ribeira da Pena, no distrito de Vila Real, que se encontra o Pena Aventura Park, um parque que oferece atividades lúdicas diferentes.

O Pena Aventura Park fica junto ao Parque Natural do Alvão, na zona do Rio Tâmega e do Rio Poio. As atividades que se podem fazer neste espaço tiram partido da sua localização, das montanhas, descidas íngremes e rápidos dos rios.

Aberto desde 2007 e com uma área de 16 hectares, tem uma panóplia de atividades para os mais aventureiros e não só.

Para os fãs de adrenalina, o Fantasticable, um cabo de 1538 metros a uma altura de 150 metros, permite “voar” a uma velocidade que chega aos 130 km/h por cima de lugares de Lamelas e Bustelo. A Big Tower é para fazer mortais no ar e aterrar num colchão gigante. Há ainda paintball, rafting, caminhada aquática, um slide, entre outras atividades.

Para quem procura atividades mais calmas, é possível fazer stand up paddle, percursos terrestres, jogar minigolfe ou fazer uma tour de Segway.

O Pena Aventura Park oferece ainda um programa para crianças e para famílias.