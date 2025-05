Potência, flexibilidade e preço justo: o aspirador que conquistou milhares de casas

Este aspirador sem fios tem surpreendido cada vez mais consumidores por combinar potência de limpeza, flexibilidade e um preço competitivo. Com uma autonomia de até 60 minutos e um tubo dobrável que facilita o acesso a zonas difíceis, este modelo é especialmente elogiado por quem tem animais em casa. O sistema de filtragem dupla com filtro HEPA ajuda a manter o ar mais limpo, o que agrada particularmente a quem sofre de alergias. Uma das avaliações destaca: "Não é um Dyson, mas as características são muito parecidas ou iguais." Com mais de 2.400 avaliações e uma média de 4,6 estrelas, este modelo comprova que é possível ter desempenho premium por uma fração do preço habitual.