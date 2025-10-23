Facebook Instagram

Potente, leve e “tipo Dyson”: o aspirador sem fios que surpreende pelo preço

Há 2h e 0min

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador vertical sem fios combina potência, leveza e um design moderno que lembra os modelos Dyson, mas por uma fração do preço. Com até 70 minutos de autonomia, ecrã tátil LED e sistema de filtragem HEPA de seis etapas, é pensado para quem quer uma limpeza prática e eficaz — seja em chão duro, carpetes ou pelos de animais. O cepillo com luzes LED facilita ver o pó escondido e o motor de alta velocidade garante uma sucção forte (até 48 kPa, segundo a marca). Nas avaliações, o elogio é quase unânime: “Nada a invejar ao Dyson — e o preço é imbatível.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

