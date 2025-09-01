Powerbank em promoção

Facebook Instagram

Hoje às 10:47
Mais Vistos
00:06:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
tvi
00:05:12
Big Brother
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
tvi
00:07:18
Big Brother
Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna
tvi
00:03:54
Big Brother
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
Transferências
Presidente do Levante admite negociações com o Benfica por Carlos Álvarez
maisfutebol
Ursula von der Leyen
Aterragem de avião onde seguia Ursula von der Leyen afetada por alegada interferência russa no GPS
cnn
Sporting
OFICIAL: Ioannidis é reforço do Sporting
maisfutebol
Dois às 10
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
tvi
Dois às 10
Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava
tvi