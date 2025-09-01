Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Powerbank em promoção
Hoje às 10:47
Mais Vistos
00:06:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
tvi
00:05:12
Big Brother
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
tvi
00:07:18
Big Brother
Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna
tvi
00:03:54
Big Brother
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
Transferências
Presidente do Levante admite negociações com o Benfica por Carlos Álvarez
maisfutebol
Ursula von der Leyen
Aterragem de avião onde seguia Ursula von der Leyen afetada por alegada interferência russa no GPS
cnn
Sporting
OFICIAL: Ioannidis é reforço do Sporting
maisfutebol
Dois às 10
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
tvi
Dois às 10
Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava
tvi