Praia do Ribeiro do Cavalo

Há 2h e 38min
Mais Vistos
«Quero ser isso e muito mais...»: Tiago volta a declarar-se a Eva e esta dá resposta
00:03:06
Secret Story
«Quero ser isso e muito mais...»: Tiago volta a declarar-se a Eva e esta dá resposta
Primeira entrevista de Diogo após ser expulso do Secret Story - Veja a conversa completa
00:44:53
Dois às 10
Primeira entrevista de Diogo após ser expulso do Secret Story - Veja a conversa completa
Tiago lança provocação a Eva e esta retalia: «Lá fora, já resolvo isso...»
00:03:06
Secret Story
Tiago lança provocação a Eva e esta retalia: «Lá fora, já resolvo isso...»
Eva declara-se a Liliana, mas deixa conselho que a faz chorar: «Tens de melhorar...»
00:05:18
Secret Story
Eva declara-se a Liliana, mas deixa conselho que a faz chorar: «Tens de melhorar...»
Destaques IOL
Menino de 5 anos em estado crítico após salvar o irmão mais novo de afogamento
Tragédia
Menino de 5 anos em estado crítico após salvar o irmão mais novo de afogamento
Mesas, cadeiras e muito mais a partir de 15 euros: estão à venda peças deste hotel português
Novidades
Mesas, cadeiras e muito mais a partir de 15 euros: estão à venda peças deste hotel português
Procura vestidos para casamentos? Este da H&M é super elegante e está por menos de 35 euros
Vestidos
Procura vestidos para casamentos? Este da H&M é super elegante e está por menos de 35 euros
Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país
Ferias 2026
Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país
Mais Lidas
Diogo revela momento fulcral que o fez afastar-se de Eva: «Foi aí que percebi…»
Diogo revela momento fulcral que o fez afastar-se de Eva: «Foi aí que percebi…»
Ao lado de instrutor Joaquim, Soraia Sousa partilha escapadinha de sonho
Ao lado de instrutor Joaquim, Soraia Sousa partilha escapadinha de sonho
Sofia Sousa expõe namorado... e Bernardina Brito tem algo a dizer!
Famosos
Sofia Sousa expõe namorado... e Bernardina Brito tem algo a dizer!
Acabou o jogo! Fora do Secret Story, Diogo revela finalmente o que sente verdadeiramente por Ariana: «Não vou mentir...»
Acabou o jogo! Fora do Secret Story, Diogo revela finalmente o que sente verdadeiramente por Ariana: «Não vou mentir...»
Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine
Avião
Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine
À saída dos estúdios da TVI, Diogo fez algo que as câmaras não mostraram
À saída dos estúdios da TVI, Diogo fez algo que as câmaras não mostraram