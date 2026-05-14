Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Praia do Seixal, Madeira
Há 2h e 49min
Mais Vistos
00:04:21
Dois às 10
Cláudio Ramos reage incrédulo a reconciliação de ex-concorrente do “Secret Story 10”: “Estás a gozar?”
00:01:20
Secret Story
Ana dá festinhas discretas a Afonso? O vídeo do momento que todos falam
00:08:10
Secret Story
Bruno Simão faz confissão inédita a Pedro Jorge
00:04:44
Dois às 10
Em lágrimas, Cristina Ferreira desaba perante luta de mãe que foi a pé a Fátima pelo filho
Destaques IOL
Viagens
Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"
Emprego
“Na IKEA, gostamos de relações duradouras”: cadeia sueca está a contratar
Gatos
Veterinário confirma: “Voz de bebé é a mais eficaz para comunicar com o seu gato”
Receitas
Receita de conforto: chef ensinou-nos a fazer massada de frango e feijão
Mais Lidas
Dois às 10
«Estou destruída com isto»: Cristina Ferreira fica em lágrimas ao ver convidada entregar o filho a Nossa Senhora de Fátima
BES
Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato
O primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica fica em Portugal e faz as delícias das famílias o ano inteiro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
FC Porto
Com renovação de Luuk de Jong indefinida, FC Porto já avalia substituto no mercado
Big Brother
«A cara da riqueza». Catarina Miranda mostra transformação do quarto e a cama de luxo impressiona
Namorada de cantor famoso lança fotografia que deixou a internet em choque: «É preciso muita coragem»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Psicologia
É isto que a psicologia diz sobre pessoas que andam com as mãos atrás das costas
Viagens
Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"
Gatos
Veterinário confirma: “Voz de bebé é a mais eficaz para comunicar com o seu gato”
Aspirador Rowenta Compact Power
"Cola-se ao chão e às carpetes": O aspirador de 88€ que está a deixar os utilizadores boquiabertos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Receitas
Receita de conforto: chef ensinou-nos a fazer massada de frango e feijão
Saude
Se não consegue fazer este movimentos aos 45 anos, deve preocupar-se
Emprego
“Na IKEA, gostamos de relações duradouras”: cadeia sueca está a contratar
Saude
Estas bebidas alcoólicas são as que mais afetam o intestino, alerta médica
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Viagens
Imprensa internacional destaca cidade portuguesa com praias fluviais e castelo gótico
Aspirador vertical
Brasileiros estão a trocar vassouras e aspiradores por aparelhos sem fios. Saiba porquê
Dicas
Brasileiros recomendam ferver cascas de laranja e tangerina com canela. É isto que acontece
Novidades
Esqueça a IKEA: rival da loja sueca está a vender camas de casal dignas de hotel a 129 euros
Sobremesas
Sobremesa para dias de calor? Este bolo de iogurte de manga e baunilha é a receita ideal
Novidades
Perfeito para arrumação e custa apenas 15 euros: este artigo da IKEA é a solução para casas pequenas
L’Oréal Paris Age Perfect Serum Le Duo
Este sérum para mulheres maduras é um luxo e não chega aos 20 euros
Bolsa para lavar calçado
O fim do drama das sapatilhas sujas: A bolsa de 16€ que lava o calçado na máquina sem estragar nada
Dicas
O erro mais comum ao pintar a casa de branco, segundo uma decoradora de interiores
Sara Carbonero
Sara Carbonero e Isabel Jiménez abrem mais sete lojas em Espanha. Em Portugal, podemos comprar aqui
L'Oréal
Ficámos de queixo caído com o desconto nestes produtos virais de skincare na Amazon
Casas
Casa nova com dois quartos e terraço por 19 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação
Dicas
Placa de vitrocerâmica sem marcas de dedos? Este é o segredo para a deixar como nova
Dicas
Especialistas explicam de quanto em quanto tempo deve limpar a máquina de lavar
Novidades
Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez
Novidades
Atenção Bordallo Pinheiro: há novas jarras no Continente que parecem peças de designer
Dicas
Descobrimos uma nova forma de tirar o ovo cozido da panela sem queimar as mãos
Receitas
Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita
Pingo doce
Iara Rodrigues assina novas refeições do Pingo Doce: perfeitas para quem está a perder peso
Saude
A partir dos 60 anos deve fazer este exercício para fortalecer os músculos, alertam especialistas
Segurança Social
Segurança Social: saiba o que muda a partir de hoje
Hantavirus
Hantavírus: estas são as orientações da DGS
Novidades
Leves e confortáveis: estes ténis da Decathlon custam menos de 15 euros e são ideais para caminhadas
Lefant M330 Plus
De 499€ para 129€: Este aspirador robot com 74% de desconto é a oportunidade que não pode ignorar
Novidades
Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade
IKEA
Este sofá-cama da IKEA acaba com o drama das casas pequenas. E está entre os mais vendidos
Hayayu
Esta é a mochila de cabine mais vendida da Amazon: custa 25€ e já foi testada por 11 mil pessoas
Sobremesas
Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
Últimas
Israel
Ministro da Defesa de Israel acusa Lamine Yamal de «fomentar o ódio»
História
Este homem criou um negócio multimilionário a fazer o que ninguém quer (e as suas histórias impresionam)
Made In
Premier League: Mateus Fernandes nomeado para jovem do ano
Ministro da Presidência
Ministro Leitão Amaro nega qualquer envolvimento na investigação da PJ ao cunhado: "É inadmissível culpabilizar alguém pelos familiares"
MF Social
Trossard em grande no Arsenal, mas no amor... nem tanto
Guerra
Ataque russo a Kiev faz pelo menos cinco mortos e mais de 40 feridos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Transportes
Saída da BlaBlaCar abre novo ciclo de concentração no transporte rodoviário europeu
Vitoria Guimaraes
Gil Lameiras: «Queremos acabar bem, a exigência tem de ser sempre máxima»
Incrível
Não bastava no futebol? Mbappé envolvido em polémica com Le Pen
Wes Streeting
Ministro da Saúde britânico demite-se após perder confiança em Keir Starmer
Famosos
Nuno Markl faz sentido apelo: "Peço que tenham paciência"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Leitão Amaro
Ministro da Presidência afasta "qualquer relação" com buscas que envolvem cunhado e considera "inadmissível envolver ou culpabilizar alguém por relações familiares"
Dois às 10
"O papa-tudo": O aspirador de 59€ que não tem medo de líquidos nem de sujidade pesada
El Niño
Entre maio e julho, podem chegar fenómenos "extremos climáticos sem precedentes"
Wes Streeting
Wes Streeting demite-se do cargo de ministro da Saúde britânico
Vila Franca de Xira
Carros incendiados em ajuste de contas em Vila Franca de Xira. PJ detém três suspeitos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Estabelecimento Prisional do Linhó
Recluso com dívidas de droga dentro da prisão agride guarda para forçar transferência do Linhó
Tasca
É o "maior bife à casa de Lisboa" e custa... 14,50 euros
Famosos
"Com o coração apertado", Pedro Ramos e Ramos faz apelo aos seguidores
José Luís Carneiro
Carneiro diz que será difícil um acordo sobre o pacote laboral se Governo insistir em manter "a insensibilidade e desumanidade"
STJ
Mulher que esfaqueou marido 12 vezes em Matosinhos vai cumprir pena efetiva de prisão
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inglaterra
Premier League: sucessor de Ruben Amorim candidato a treinador do ano
Famosos
"Secret Story". Eva Pais revela: "Era muito pouco provável o meu parto acontecer"
Liga
Abril a ferver: Schjelderup também venceu prémio de melhor jogador do mês
Donald Trump
O comportamento bizarro de Trump costuma passar despercebido. Isso está a começar a mudar
Carros
Evolução da espécie
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Este ex-concorrente de reality show está noivo e anuncia novidade: «Vai surpreender»
Finalista do Secret Story apoia a mãe na luta contra o cancro e vive dia de medo: «Foi operada»
Operação Saco Roto
Operação Saco Roto: três arguidos saem em liberdade após alegada fraude de 1,8 milhões com fundos europeus
Donald Trump
Encontro com Donald Trump está a dar a Xi Jinping algo que há muito desejava
Psicologia
É isto que a psicologia diz sobre pessoas que andam com as mãos atrás das costas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cigarros Ilegais Vila Real
GNR apreende mais de um milhão de cigarros ilegais em Vila Real
Automobilismo Anos 30
A loucura dos recordes
Famosos
Georgina Rodríguez esteve em Fátima?
José Sócrates
"O senhor procurador não anda com o código penal no bolso, anda com o número do editor": Sócrates acusa MP de "violência" no arranque do julgamento contra o Estado
Azeite
Novidade portuguesa vai mudar a forma como consumimos azeite?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Incrível
VÍDEO: Lucas Torreira agredido por homem obcecado pela sua noiva
Prisão Perpétua
Autora de livro infantil sobre luto condenada a prisão perpétua por matar o marido
Inglaterra
Arne Slot confirma regresso de Harvey Elliot para a próxima temporada
Cozinhas
A sua placa do fogão nunca fica mesmo limpa? Provavelmente está a cometer um erro no final da limpeza
Famosos
Diogo Maia sem filtros: "Há muita gente que não gosta de mim"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
GNR
GNR investiga despiste mortal perto da Vidigueira após suspeita de fuga do condutor
Carlos Félix, o doutor João de “Amor à Prova”, esconde outro talento e nem vai acreditar
Viagens baratas
Viagem de sonho com hotéis a 30 euros e refeições a 10: influencer partilha os detalhes
Incrível
África: depois do título na Mauritânia, clube do Sudão é campeão... do Ruanda
Acidente
Morto em despiste no Alentejo. Condutor terá fugido do local após acidente
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
«Estou destruída com isto»: Cristina Ferreira fica em lágrimas ao ver convidada entregar o filho a Nossa Senhora de Fátima
Tabaco
Mais de um milhão de cigarros ilegais apreendidos: homem detido pela GNR em Vila Real
Lembra-se do Jota dos «4 taste»? A vida dele mudou e tem uma profissão surpreendente
EUA
Kevin Warsh confirmado na liderança da Fed sob pressão de Trump para cortar juros
Vem aí em «A Protegida»: JD recupera parte da memória e descobre que foi vítima de um ataque
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT